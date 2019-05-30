Россия превращает Камчатку в неприступную крепость

Министерство обороны приняло решение о размещении на Камчатке специальных радиолокаторов и разведывательных систем для слежения за морскими целями, а также размещения дополнительных средств береговой обороны - ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.

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Размещенные на Камчатке радиолокаторы и разведсредства позволят обнаруживать плавсредства, выявлять использование радиосвязи и попытки обмена информацией по закрытым системам управления. Системы мобильны, что позволяет легко их передислоцировать, развернуть в любой точке полуострова и контролировать тот или иной сектор.

Данные системы слежения способны обнаружить даже небольшие и скоростные лодки, что исключит действия на побережье диверсионных групп вероятного противника, доставленного с помощью субмарин. Тактико-технические характеристики и название оборудования пока не разглашаются. На данный момент известно, что на Камчатке развернута система РЭБ "Мурманск-БН", работающая в коротковолновом (КВ) диапазоне и глушить работу комплексов связи, навигации и управления кораблями, субмаринами и самолетами в радиусе около 5 тыс. км, а при благоприятных атмосферных условиях и до 8 тыс. км.

Также на полуострове и вокруг него планируется размещение бригад береговой обороны, вооруженных ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", в обновленных бригадах планируется создание трех-пяти дивизионов с "Бастионами" и одного-двух — с "Балами". В настоящее время на Камчатке в составе 520-й бригады береговой обороны имеется два дивизиона с "Бастионами", доставленных водным путем. Ожидается поставка еще нескольких дивизионных комплектов.

Как отметили в Минобороны, в 90-е годы прошлого века после развала СССР, оборона Камчатки была практически развалена "до нуля" и в настоящее время проводится колоссальная работа по восстановлению утраченного и строительству нового.

Сейчас ликвидируются "дыры", возникшие в 1990-е. Восстанавливается инфраструктура и группировки, которые отвечали за это направление. Там много объектов, которые требуют прикрытия: например, база атомных подводных лодок в Вилючинске

- рассказал бывший начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Фактически на Камчатке создается зона А2АD (anti-access and area denial) ограничение и воспрещение доступа и маневра согласно доктрине НАТО. То есть противник, если и сможет прорваться в такую зону, понесет неприемлемые для себя потери как в технике, так и в живой силе.