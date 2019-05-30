Войти
30.05.2019
Военное обозрение

Россия превращает Камчатку в неприступную крепость

783
0
+5

Министерство обороны приняло решение о размещении на Камчатке специальных радиолокаторов и разведывательных систем для слежения за морскими целями, а также размещения дополнительных средств береговой обороны - ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Источник изображения: topwar.ru

Размещенные на Камчатке радиолокаторы и разведсредства позволят обнаруживать плавсредства, выявлять использование радиосвязи и попытки обмена информацией по закрытым системам управления. Системы мобильны, что позволяет легко их передислоцировать, развернуть в любой точке полуострова и контролировать тот или иной сектор.

Данные системы слежения способны обнаружить даже небольшие и скоростные лодки, что исключит действия на побережье диверсионных групп вероятного противника, доставленного с помощью субмарин. Тактико-технические характеристики и название оборудования пока не разглашаются. На данный момент известно, что на Камчатке развернута система РЭБ "Мурманск-БН", работающая в коротковолновом (КВ) диапазоне и глушить работу комплексов связи, навигации и управления кораблями, субмаринами и самолетами в радиусе около 5 тыс. км, а при благоприятных атмосферных условиях и до 8 тыс. км.

Также на полуострове и вокруг него планируется размещение бригад береговой обороны, вооруженных ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", в обновленных бригадах планируется создание трех-пяти дивизионов с "Бастионами" и одного-двух — с "Балами". В настоящее время на Камчатке в составе 520-й бригады береговой обороны имеется два дивизиона с "Бастионами", доставленных водным путем. Ожидается поставка еще нескольких дивизионных комплектов.

Как отметили в Минобороны, в 90-е годы прошлого века после развала СССР, оборона Камчатки была практически развалена "до нуля" и в настоящее время проводится колоссальная работа по восстановлению утраченного и строительству нового.

Сейчас ликвидируются "дыры", возникшие в 1990-е. Восстанавливается инфраструктура и группировки, которые отвечали за это направление. Там много объектов, которые требуют прикрытия: например, база атомных подводных лодок в Вилючинске

- рассказал бывший начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Фактически на Камчатке создается зона А2АD (anti-access and area denial) ограничение и воспрещение доступа и маневра согласно доктрине НАТО. То есть противник, если и сможет прорваться в такую зону, понесет неприемлемые для себя потери как в технике, так и в живой силе.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
Мурманск-БН
Проекты
NATO
Похожие новости
30.05.2019
Камчатский капкан: на полуострове установят новые разведсистемы
09.04.2019
Черноморский флот РФ отслеживает учения НАТО в Черном море
28.08.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
26.06.2017
В любом районе Мирового океана
02.08.2012
Военно-техническое сотрудничество между Россией и Белоруссией набирает обороты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.05 19:34
  • 2
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 30.05 19:28
  • 5
ВВС Индии намерены приобрести самолеты ДРЛОиУ на базе A-330
  • 30.05 19:27
  • 1
Россия за пять лет передала Таджикистану оружия на 122 млн. долларов
  • 30.05 19:00
  • 106
Объяснен провал в создании российского RQ-4 Global Hawk
  • 30.05 18:35
  • 10
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 30.05 17:34
  • 26
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 30.05 17:30
  • 1
В США объяснили лунный провал СССР
  • 30.05 17:27
  • 8
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 30.05 17:13
  • 2
Кабмин одобрил продление соглашения о научном сотрудничестве с Евросоюзом
  • 30.05 16:46
  • 55
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 30.05 16:25
  • 4
Заявлено об уничтожении израильской авиацией ЗСУ "Шилка" сирийской армии
  • 30.05 16:19
  • 65
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 30.05 16:01
  • 7
Как массовая закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО
  • 30.05 15:16
  • 71
Полет до третьего "козла"
  • 30.05 15:12
  • 67
Yatagan: ракетой из подствольника