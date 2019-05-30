Счетная палата не выявила нарушений в Роскосмосе в 2018 году

При этом годом ранее ведомство выявило 151 факт нарушений в работе госкорпорации на общую сумму 785,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ не обнаружила нарушений в госкорпорации "Роскосмос" по итогам 2018 года, сообщил в среду глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации.

"Еще одна причина, почему у нас меньше выявлено нарушений. Напомню, что год назад в наших нарушениях были нарушения Роскосмоса на 800 млрд рублей. Я думаю, слава Богу, что у нас такого рода объектов больше в этом году не выявлено", - сказал он, говоря о проверках Счетной палатой в 2018 году.

В отчете Счетной палаты сообщалось, что в 2017 году ведомство выявило 151 факт нарушений в работе Роскосмоса на общую сумму 785,5 млрд рублей. Первый замглавы госкорпорации Максим Овчинников сообщал, что доклады Счетной палаты за 2014-2016 годы касаются финансовой дисциплины и организации бюджетного процесса.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 года попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

Кудрин ранее назвал Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По словам руководителя Счетной палаты, в госкорпорации неправильно проводятся процедуры закупок, завышаются цены.