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30.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Из Су-57 собрались сделать истребитель поколения 5++

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Источник изображения: MOD Russia/Global Look Press

Самолет Су-57 можно модифицировать дальше – в будущем его доведут по поколения 5+ и 5++, сообщают СМИ.

В Комсомольске-на-Амуре в среду впервые показали первый серийный многофункциональный перспективный истребитель Су-57. Главной особенностью Су-57 называется то, что он является платформой для дальнейших модификаций, передает "Звезда".

Отмечается, что истребитель могут в будущем модернизировать до поколения 5+ или 5++. В пример приводится работа с Су-27, из которого в итоге получился самолет Су-35 поколения 4++.

Первый серийный Су-57 будет передан Воздушно-космическим силам России в конце 2019 года.

В середине мая президент Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике сообщил о крупном контракте на Су-57.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Су-35
Персоны
Путин Владимир
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