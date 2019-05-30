Из Су-57 собрались сделать истребитель поколения 5++
Источник изображения: MOD Russia/Global Look Press
Самолет Су-57 можно модифицировать дальше – в будущем его доведут по поколения 5+ и 5++, сообщают СМИ.
В Комсомольске-на-Амуре в среду впервые показали первый серийный многофункциональный перспективный истребитель Су-57. Главной особенностью Су-57 называется то, что он является платформой для дальнейших модификаций, передает "Звезда".
Отмечается, что истребитель могут в будущем модернизировать до поколения 5+ или 5++. В пример приводится работа с Су-27, из которого в итоге получился самолет Су-35 поколения 4++.
Первый серийный Су-57 будет передан Воздушно-космическим силам России в конце 2019 года.
В середине мая президент Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике сообщил о крупном контракте на Су-57.
Сергей Гурьянов
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