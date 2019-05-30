Войти
30.05.2019
Российская газета

Появилось изображение гиперзвуковой ракеты США

758
2
0
Источник изображения: rg.ru

Портал Breaking Defence опубликовал часть презентации создаваемой американской системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования (Hypersonic Weapons System, HWS). Подробности разработки привел руководитель Управления ускоренного развития и критических технологий (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO) армии США генерал-лейтенант Нил Тургуд на конференции в Гонолулу.

Недавно созданное управление RCCTO занимается наиболее технологичными и высокоприоритетными программами - оружия направленной энергии, космическим и гиперзвуковым. Подробностей о HWS на конференции прозвучало не так много, основные выводы можно сделать по кадрам из презентации.

Основой должна стать универсальная управляемая маневренная планирующая гиперзвуковая боеголовка Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), пишет bmpd. Ее созданием занимаются Сандийские национальные лаборатории Министерства энергетики США, занимающиеся неядерными компонентами ядерного оружия. Боеголовка разрабатывается в интересах армии США, ВВС и ВМС. Армейский вариант C-HGB разместят на универсальной твердотопливной ракете наземного базирования.

Ракета должна будет запускаться из 10-метрового транспортно-пускового контейнера. На буксируемой пусковой установке с тягачом Oshkosh M983A4 разместятся два таких контейнера. Комплекс будет использовать стандартную американскую ракетно-артиллерийскую систему управления огнем Advanced Field Artillery Tactical Data System (AFATDS) версии 7.0.

Испытания HWS должны начаться в 2021 году с пусками раз в полгода. Перед этим полностью собранный транспортно-пусковой комплекс будет доставлен в выбранную ракетно-артиллерийскую часть, чтобы военные могли тренироваться во всем, кроме запуска.

Генерал-лейтенант Нил Тургуд отметил, что этот комплекс не является дальнобойной артиллерией. "Это стратегическое оружие, которое командование может использовать на стратегическом уровне", - подчеркнул он. По его словам, армия сейчас разрабатывает около полудюжины гиперзвуковых систем оружия, в том числе, по линии Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Oshkosh
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
29.04.2019
В МИД приветствовали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
08.06.2018
Новые ракеты будут в войсках к 2020 году и обеспечат долгосрочный паритет
04.03.2016
США стремятся ускорить разработку гиперзвукового оружия
15.02.2016
Нужно ли новое соглашение о стратегическом паритете
21.10.2013
Россия и Китай: остановить гонку космических вооружений мирным путём
2 комментария
№1
30.05.2019 12:25
Планирующая..............закинуть по выше и разогнать по быстрее за время падения.........маневрирующая на всей траектории?!Или только перед "падением"?!
+1
Сообщить
№2
30.05.2019 12:49
Цитата
Генерал-лейтенант Нил Тургуд отметил, что этот комплекс не является дальнобойной артиллерией. "Это стратегическое оружие, которое командование может использовать на стратегическом уровне", - подчеркнул он.
В общем, аналог "Авангарда".

Цитата
По его словам, армия сейчас разрабатывает около полудюжины гиперзвуковых систем оружия, в том числе, по линии Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США.
Штук 6 разных систем - не так уж и мало, особенно для начала.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.05 19:34
  • 2
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 30.05 19:28
  • 5
ВВС Индии намерены приобрести самолеты ДРЛОиУ на базе A-330
  • 30.05 19:27
  • 1
Россия за пять лет передала Таджикистану оружия на 122 млн. долларов
  • 30.05 19:00
  • 106
Объяснен провал в создании российского RQ-4 Global Hawk
  • 30.05 18:35
  • 10
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 30.05 17:34
  • 26
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 30.05 17:30
  • 1
В США объяснили лунный провал СССР
  • 30.05 17:27
  • 8
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 30.05 17:13
  • 2
Кабмин одобрил продление соглашения о научном сотрудничестве с Евросоюзом
  • 30.05 16:46
  • 55
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 30.05 16:25
  • 4
Заявлено об уничтожении израильской авиацией ЗСУ "Шилка" сирийской армии
  • 30.05 16:19
  • 65
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 30.05 16:01
  • 7
Как массовая закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО
  • 30.05 15:16
  • 71
Полет до третьего "козла"
  • 30.05 15:12
  • 67
Yatagan: ракетой из подствольника