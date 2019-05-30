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30.05.2019
ЦАМТО

Япония получила первый палубный самолет ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хокай"

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Самолёт ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye.
Самолёт ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye.
Источник изображения: northropgrumman.com

ЦАМТО, 29 мая. Воздушные силы самообороны Японии получили первый из четырех заказанных палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-2D "Эдвансд Хокай".

По информации Scramble Magazine, самолет E-2D с серийным номером 91-3471 был поставлен Northrop Grumman еще в марте. В настоящее время он выполняет регулярные миссии по оценке тактической обстановки с авиабазы "Мисава".

Напомним, что Государственный департамент США 1 июня 2015 года одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хокай", а также связанных с контрактом оборудования и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в 1,7 млрд. долл.

В ноябре 2015 года ВМС США заключили с Northrop Grumman контракт стоимостью 151,31 млн. долл. на производство первого E-2D "Эдвансд Хокай" для Японии. В июле 2016 года с компанией было подписано соглашение стоимостью 163,95 млн. долл. на строительство второго самолета. В июне 2018 года с Northrop Grumman был заключен контракт стоимостью 153,24 млн. долл. на поставку третьего E-2D, а 5 сентября 2018 года состоялось подписание контракта стоимостью 164,326 млн. долл. на поставку четвертой машины. На сегодняшний день Япония потратила на закупку E-2D, сопутствующего оборудования и услуг около 945 млн. долл.

Министр обороны Японии Такеси Ивая 12 октября 2018 года заявил, что руководство Японии приняло решение приобрести 9 дополнительных самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хокай". Как ожидается, состоящие на вооружении Воздушных сил самообороны Японии E-2C "Хокай" будут сняты с вооружения в ближайшие 10 лет, а обострение международной обстановки, по словам Т.Ивая, требует их замены обладающими более широкими возможностями E-2D.

Министр заявил, что покупка дополнительных платформ включена в "Руководящие принципы национальной обороны Японии" (NDPG) и "Среднесрочный план обороны" (MTDP). NDPG охватывает следующее десятилетие, а MTDP – 2019-2023 ф.г.

Заявление Т.Ивая последовало вслед за публикацией 10 сентября 2018 года сообщения об одобрении Госдепартаментом США потенциальной поставки Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 9 самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хокай", 28 двигателей T56-A-427A, 12 многофункциональных систем распределения информации MIDS-JTRS и другого оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 3,135 млрд. долл.

В настоящее время в боевом составе Воздушных сил самообороны Японии имеется 13 самолетов E-2C, которые были приобретены в начале 1980-ых гг. и состоят на вооружении, начиная с 1983 года. Министерство обороны Японии заявило, что поставка новых E-2D расширит возможности ВМС страны по отслеживанию ситуации в Тихоокеанском регионе.

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