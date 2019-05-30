Сроки поставки систем С-400 в Турцию не менялись

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что проект реализуется в согласованные сторонами сроки

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сроки поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" Турции не менялись. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы "Рособоронэкспорта".

"Никаких изменений с поставкой российских ЗРС С-400 Турции нет, данный проект реализуется в согласованные сторонами сроки", - информировали в компании.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никаких задержек с поставкой С-400 Турции нет, при этом он отметил, что система может быть поставлена даже раньше, чем планировалось.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 29 мая заявил, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Говоря о сроках поставок российских систем в Турцию, глава Минобороны отметил, что в июне они еще могут не быть доставлены в Турцию, но "приедут в предстоящие месяцы".