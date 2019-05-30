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30.05.2019
ТАСС

Масштабные учения сил Северного флота начались в Баренцевом море

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МПК-203 "Юнга"
МПК-203 "Юнга".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Всего в учениях задействовано 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Учения разнородных сил Северного флота с привлечением 15 кораблей и участием слушателей Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России начались в Баренцевом море. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Северного флота.

"В ходе проведения учения слушателям Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ на примере практических действий разнородных сил Северного флота будут показаны организация управления силами в море, а также основные элементы противоминного обеспечения, противолодочной и противовоздушной обороны, применяемые при развертывании ударных сил в море", - сообщили на флоте.

Сами учения будут состоять из пяти эпизодов: отражение нападения диверсантов условного противника, охрана водного района развертывания ударных сил, поиск и уничтожение подводной лодки группой кораблей совместно с противолодочной авиацией, организация противовоздушной обороны в море с отражением ударов воздушного нападения противника, спасение терпящих бедствие в море.

Всего в учениях задействовано 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. На этапе развертывания базовые тральщики "Ельня" и "Коломна" обеспечили выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и малого ракетного корабля "Айсберг".

Следующий эпизод предусматривает поиск и условное уничтожение подводной лодки. "Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Юнга" и "Брест" во взаимодействии с экипажами противолодочного самолета Ил-38 и вертолета Ка-27ПЛ выполнят поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, с применением противолодочного вооружения", - пояснили на флоте.

В эпизоде по противовоздушной обороне экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов", малого ракетного корабля "Айсберг", малых противолодочных кораблей "Юнга" и "Брест" выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по мишеням, постановку которых обеспечит бомбардировщик Су-24. На завершающем этапе будет отработано спасение условно терпящего бедствие в море личного состава силами спасательного отряда в составе морского буксира "Секстан" и водолазного катера ВМ-2027 с привлечением поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС.

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