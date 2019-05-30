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30.05.2019
Военное обозрение

Противолодочные корабли проекта "Удалой" станут ударными

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В этом году процесс модернизации должны завершить большие противолодочные корабли проекта "Удалой". В ходе модификации БПК должны получить новые виды вооружения, которые превратят корабли в ударные.

Источник изображения: topwar.ru

Большие противолодочные корабли проекта 1155 "Удалой" проходят модернизацию, которая должна быть завершена до конца 2019 года. На данный момент БПК этой конструкции обладают хорошими ходовыми и мореходными качествами, однако, в силу того, что изначально строились как специализированные противолодочные корабли, не получили вооружение для эффективной борьбы с противокорабельными ракетами и авиацией. Грядущая модернизация должна исправить эту ситуацию.

Первый модернизированный БПК передадут в ближайшее время

Первый корабль с новым оборудованием, "Маршал Шапошников", уже готовится к передаче Военно-морскому флоту. По информации "Известий", которые ссылаются на Главкомат ВМФ, на модернизированных кораблях будет обновлен противолодочный комплекс – в частности, установлена новая гидроаккустическая станция. Также флот планирует установить новые пусковые установки для крылатых ракет "Калибр" и Х-35, а также новую элементарную базу для систем ПВО.

На данный момент в рамках проекта 1155 "Удалой" было построено 12 БПК, на данный момент в составе флота их 8. Многие из них находятся в строю 35 и более лет. Слабое бортовое вооружение этих БПК связано с тем, что на момент проектирования габаритное бортовое оборудование не позволяло создать полностью универсальный корабль. Функции было решено разделить между эсминцами проекта 956 "Современный" и кораблями проекта "Удалой".

Одни из самых надежных кораблей ВМФ

В тоже время, новая газотурбинная установка давала кораблю преимущества перед кораблями с котлотурбинными установками. На данный момент на "Удалых" установлены противолодочный ракетный комплекс "Раструб-Б" (он способен наносить удар и по наводным целям). Кроме того, на кораблях имеется ЗРК ближней зоны, и несколько видов артиллерийских орудий — 100-мм, 45-мм и 30-мм орудия. Также на корабле имеются ангары для двух противолодочных вертолетов Ка-27.

Корабли этой серии считаются одними из самых надежных и неприхотливых в российском флоте, они участвовали во множестве боевых и миротворческих операций. В частности, "Маршал Шапошников" прославился в мае 2010-го, после того как его экипаж штурмом взял захваченный пиратами танкер "Московский университет".

Модернизация сделает из специализированных кораблей ударные

Модернизация позволит превратить одни из самых ходовых кораблей российского флота из универсальных в многофункциональные. Крылатые ракеты "Калибр" дадут "Удалым" возможность наносить удары по целям, расположенным в более чем 1,4 тыс. км от точки пуска. А дозвуковые маловысотные противокорабельные ракеты Х-35 помогут уничтожать корабли противника водоизмещением до 5000 тонн на расстоянии до 260 км.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Х-35
Проекты
956 Современный
Калибр КР
пр. 1155
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