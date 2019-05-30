РАН предложила включить космические исследования в курс школьной программы

По словам главы академии Александра Сергеева, речь может идти, например, о моделировании аппаратов или спутников

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) намерена подготовить обращение на имя министра просвещения Ольги Васильевой с предложением включить изучение космоса и занятия космической деятельностью, например, моделирование аппаратов или спутников, в школьную программу. Об этом сообщил в среду на заседании Совета Российской академии наук (РАН) по космосу президент РАН Александр Сергеев.

"Мы готовы обратиться к Ольге Васильевой с вопросом о включении космической деятельности в школьную программу, потому что она неравнодушна и к астрономии, и космосу, есть надежда, что инициативу поддержит. Кроме того, есть нацпроект "Образование", который в значительной степени курирует Министерство просвещения. Мне кажется, что они будут рады инициативе с нашей стороны, и какой-то пункт внесут в свой нацпроект по космическому образованию", - сказал Сергеев.

По его словам, министр просвещения очень отзывчива к инициативам, которые идут от РАН. "Давайте включим в повестку. И я этот вопрос с Ольгой Юрьевной обсужу", - сказал Сергеев.

Одним из главных пунктов обсуждения заседания Совета РАН по космосу, который проходит в среду, стало использование космических технологий в образовании, научно-образовательные спутники и эксперименты на МКС.