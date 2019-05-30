Война США с Китаем в пятом поколении

Casus belli найдется всегда

Спасти человечество от помещения в микроволновку или просто устранить конкурента? Какую цель преследуют Соединенные Штаты, начав очередную спецоперацию против Китая?

Для начала – давняя, но весьма поучительная история. В 70-е годы прошлого столетия в Советском Союзе и Западной Европе были построены сверхзвуковые пассажирские самолеты – Ту-144 и "Конкорд". Гражданская авиация во всем мире переживала бум, число пассажиров стремительно росло, все хотели летать быстро и с комфортом. Казалось, что новым машинам гарантирован небывалый коммерческий успех. Но не тут-то было. Америка свой суперсоник не построила, зато преуспела в производстве больших дозвуковых "Боингов".

Конкурентов из Старого Света устранили элегантно и просто: были приняты международные нормы, ограничивающие на местности шум от двигателей и величину звукового удара, возникающего при полете на сверхзвуке. И как-то так получилось, что этим нормам сверхзвуковые лайнеры не соответствовали. Поэтому Ту-144 мог летать только над нашей страной, а "Конкорду" пришлось довольствоваться трансатлантическими рейсами из Парижа и Лондона в Нью-Йорк, благо почти вся трасса проходила над океаном.

Сегодня похожую ситуацию мы видим в сфере ИКТ. Компания Huawei – бесспорный лидер в области технологий 5G. Но звездно-полосатые делают все возможное, чтобы сдержать конкурента. 15 мая Дональд Трамп подписал указ о защите информационно-коммуникационных сетей США от иностранных угроз. Сразу вступивший в силу, он позволяет накладывать запрет на коммерческие сделки, представляющие, по мнению американский администрации, угрозу для национальной безопасности. Как заявили в пресс-службе Белого Дома, цель указа – защитить Америку от иностранных противников (читай Huawei и ZTE), которые активно и во все большей степени создают и используют в своих интересах уязвимые места в информационно-коммуникационной инфраструктуре. Вскоре о прекращении сотрудничества с Huawei объявила компания Google, затем к блокаде примкнули производители процессоров ARM, Intel и Qualcomm.

Но это все полумеры. Теоретически у Huawei есть возможность заменить Android собственной операционной системой и даже наладить выпуск нужных процессоров или найти их на стороне.

Нет, проблему сдерживания Китая надо решать кардинально, как с суперсониками. И такое решение нашлось. Оказалось, что смартфоны 5G работают в том же диапазоне частот, что и метеорологические спутники. Как утверждает газета The Washington Post, ссылаясь на экспертов из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сети 5G будут вносить помехи, и влиять на точность измерения таких параметров, как концентрация водяного пара в атмосфере, площади ледников, скорость таяния льдов, толщина снежного покрова, скорость и направление ветра, количество выпавших осадков и пр. По оценкам специалистов, точность прогнозов снизится на 30 процентов, что фактически отбрасывает человечество в предсказаниях погоды на 40 лет назад. А это может привести к трагическим последствиям, когда дело касается прогнозирования ураганов, способных приводить к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. У людей, оказавшихся в зоне стихийных бедствий, будет на два или даже на три дня меньше на подготовку к катаклизму или к эвакуации.

“Если из-за неточного прогноза какой-нибудь штат США серьезно пострадает от урагана, отношение общества к сетям 5G предсказать несложно”

Пока эта проблема имеет скорее академический интерес. Но если вдруг из-за неточного прогноза какой-нибудь город или штат США серьезно пострадают от урагана, а тем более, если будут жертвы, отношение общественности к сетям 5G предсказать несложно. Чем не Casus belli? Вполне законное основание "запретить и не пущать" 5G. А ураганы в районе Мексиканского залива случаются регулярно. Самый разрушительный, "Катрина", пронесся в 2005-м, причинив тяжелый ущерб Новому Орлеану. Под водой оказалось около 80 процентов площади города, погибли 1836 человек, экономический ущерб составил 125 млрд долларов.

Есть еще один весомый аргумент против 5G – медицинский. Каждое новое поколение сотовой связи, чтобы обеспечить передачу больших объемов данных, использует все более короткие волны. А чем короче электромагнитная волна, тем опаснее для живого организма. Кроме того, с уменьшением ее длины сокращается и радиус действия приемо-передающих устройств. Значит, базовые станции придется строить близко друг от друга, на расстоянии нескольких сотен метров. И мы будем жить внутри гигантского электромагнитного поля. С учетом физических свойств излучения 5G – фактически внутри микроволновки.

Насколько вредны эти частоты для человека? Медики утверждают, что очень, но официального заключения, а тем более запрета, нет. Беспроводные технологии – слишком большой бизнес, бешеные деньги...

Но голоса недовольных звучат все чаще и громче. Например, на сайте одной из инициативных групп ES-Ireland было опубликовано обращение в Европейскую комиссию с предложением ввести мораторий на увеличение количества сотовых антенн для планируемого расширения сетей 5G. В нем выражалась обеспокоенность последствиями для здоровья в связи с более высоким радиационным уровнем, оказывающим негативное воздействие на человека. Главные риски - онкозаболевания, бесплодие, появление мутаций, болезни глаз и кожи, нарушение обмена веществ, ослабление иммунной системы.

Если все же проведут объективные исследования, и опасное воздействие технологии 5G будет доказано, тут уж никакой Casus belli не понадобится.

Константин Геращенко

Газета "Военно-промышленный курьер",