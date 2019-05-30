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30.05.2019
Lenta.ru

Су-57 модернизируют до поколения 5++

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 в перспективе может быть модернизирован до поколений 5+ и 5++, сообщает "Звезда".

Телеканал отмечает, что главная особенность изделия в том, что он является не только "готовым самолетом пятого поколения, но и платформой для дальнейших модификаций". "Точно так же, как мы на выходе с Су-27 получили Су-35 [поколения] 4++, так же будет происходить и эволюция Су-57", — сказал обозреватель телеканала Алексей Самолетов.

По словам замминистра обороны России Алексея Криворучко, визит которого на выпускающий Су-57 завод в Комсомольске-на-Амуре освещал телеканал, "у этого самолета минимум 30-40 лет активной жизни".

В мае "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, сообщил, что стоимость контракта на закупку 76 истребителей Су-57 для нужд Воздушно-космических сил России может достигать 170 миллиардов рублей.

Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин заявил о закупке в период до 2028 года 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 истребителей вместо запланированных 16 стало возможным благодаря снижению цены производителем на 20 процентов.

Тогда же стало известно, что из-за американских санкций, касающихся композитных материалов, Су-57 может стать "цельнометаллическим", что "может отразиться на высокотехнологичности аппарата".

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Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
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Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
Истребитель 5 поколения
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