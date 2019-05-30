На государственном уровне начали говорить о проблемах в авиаотрасли

Случившаяся в мае в аэропорту Шереметьево авиакатастрофа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в результате которой погиб 41 человек, указала на серьезные проблемы в авиационной отрасли России.

Об этом, выступая в Госдуме, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, избегая называть марку авиалайнера.

"Произошедшая недавно авиакатастрофа самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет", - отметил Чайка.

По его словам, вопрос безопасности пассажирских перевозок по-прежнему остается актуальным для РФ.