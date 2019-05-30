На государственном уровне начали говорить о проблемах в авиаотрасли
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Случившаяся в мае в аэропорту Шереметьево авиакатастрофа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в результате которой погиб 41 человек, указала на серьезные проблемы в авиационной отрасли России.
Об этом, выступая в Госдуме, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, избегая называть марку авиалайнера.
"Произошедшая недавно авиакатастрофа самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет", - отметил Чайка.
По его словам, вопрос безопасности пассажирских перевозок по-прежнему остается актуальным для РФ.
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