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30.05.2019
Военно-промышленный курьер

На государственном уровне начали говорить о проблемах в авиаотрасли

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Источник изображения: vpk-news.ru

Случившаяся в мае в аэропорту Шереметьево авиакатастрофа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в результате которой погиб 41 человек, указала на серьезные проблемы в авиационной отрасли России.

Об этом, выступая в Госдуме, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, избегая называть марку авиалайнера.

"Произошедшая недавно авиакатастрофа самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет", - отметил Чайка.

По его словам, вопрос безопасности пассажирских перевозок по-прежнему остается актуальным для РФ.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
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