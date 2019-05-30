Атака Украины на Крымский мост: чем ответит Россия

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт. При этом он обратил внимание, что мост обладает конструкцией, защищающей его от таранов. Кроме того, его охраняют российские военные и боевая техника. Впрочем, в Совфеде нашли эти рассуждения беспочвенными, потому что Украина вряд ли отважится на такой шаг.

Возможная провокация Киева против Крымского моста с применением полученных от США кораблей может повлечь за собой широкомасштабные боевые действия. Такое мнение выразил военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике "Звезда".

Он уточнил, что имеет в виду два списанных фрегата типа Oliver Hazard Perry, которые, по слова командующего ВМСУ Игоря Воронченко, США предложили передать Киеву. Артамонов отметил, что каждый корабль в составе штатного вооружения обладает одной пусковой установкой Mk 13 на 36 ракет SM-1, четыре ракеты RGM-84 Harpoon, одну артустановку OTO Melara калибром 76 мм, два трехтрубных торпедных аппарата Mark 32 ASW на шесть торпед и один 20-мм зенитный комплекс Phalanx CIWS.

"Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России", - подчеркнул эксперт.

По его словам, строители моста предусмотрели опасность тарана его опор и во избежание таких инцидентов установили специальные "палы" из железобетона, металлического шпунта и камней.

Предполагается, что "ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб".

Он обратил внимание, что безопасность Крымского моста от берега до берега обеспечивают пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота. С воздуха мост непрерывно охраняют зенитные ракетные комплексы "Тор", "Панцирь", "Бук-М2" и С-400. Для предотвращения угрозы с земли и моря в Керченском проливе была сформирована отдельная морская бригада.

Несмотря на такую защищенность конструкции, противники Крымского моста по-прежнему не теряют надежды напасть на него. Эксперт напомнил, что ранее некоторые украинские и зарубежные политики и журналисты выступали с призывами уничтожить этот объект инфраструктуры. Он привел один из самых нашумевших примеров: американский журналист Тим Роган заявлял, что Украина могла бы "разбомбить мост". Артамонов отметил, что такое высказывание "очень воодушевило" украинских политиков.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что вероятность провокаций с применением военной техники со стороны Украины исключена, потому что Киев понимает, какой катастрофой для него может обернуться подобный акт агрессии.

По его словам, в соседнем государстве есть военные, осознающие возможные политические и экономические последствия таких шагов.

Кроме того, российский политик заявил, что Украиной фактически руководят США, которые, по его словам, проводят последовательную антироссийскую политику.

"Агрессивная риторика будет продолжаться. Неадекватные эксперты могут рассуждать о провокации и ее необходимости исключительно для того, чтобы поднять свой рейтинг. Все это - следствие той русофобии, которая навязана Украине американцами", - заявил Клинцевич ФАН.

Он так же, как и Артамонов, указал на особенно серьезные меры по охране Крымского моста, которые, как он отметил, продуманы до мелочей. По этой причине перейти к практической реализации провокации невозможно, подчеркнул сенатор.

Клинцевич также в очередной раз напомнил о готовности России жестко реагировать на любые резкие шаги, в том числе и военные.

"Открытое военное противостояние будет жестко пресечено Россией. Более того, оно повлечет колоссальные последствия для украинской государственности", - предупредил он.

Охране Крымского моста в России действительно уделяют особое внимание.

В конце марта директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что с этой целью была сформирована специальная морская бригада Росгвардии.

По его словам, в распоряжении бригады есть целый арсенал разнообразных средств для предотвращения любой диверсии - как морской, так и сухопутной.

Помимо росгвардейцев, Крымский мост также охраняют истребители Су-27 и противолодочный самолет Ил-38, которые регулярно проводят патрулирование района вокруг моста.

Кроме того, мост охраняют корабли Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России, а за переправой из Тамани в Крым следят с орбиты Земли - посредством спутника "Космос-К".

Официальное открытие моста через Керченский пролив состоялось 15 мая. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Российский лидер проехал по мосту за рулем КамАЗа во главе колонны грузовых автомобилей, которые были использованы при строительстве сооружения.

Этот мост соединяет полуостров Крым с материковой частью России. Его длина составляет 19 км - это самый длинный мост в России. Его строительство началось в феврале 2016 года. Движение автомобилей по нему было открыто 16 мая прошлого года.

Лидия Мисник