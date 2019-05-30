Минобороны РФ получит компенсацию за ликвидацию завала на реке Бурее

Сумма компенсации составит 872 млн рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда 872 млн рублей для компенсации затрат, понесенных Минобороны при ликвидации последствий обрушения скального массива в Бурейское водохранилище. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

"В целях компенсации затрат, понесенных при выполнении задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения скального массива в реку Бурею, выделить в 2019 году Минобороны России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 872043,2 тыс. рублей", - сказано в документе.

Там же отмечается, что средства направлены на восполнение израсходованных инженерных боеприпасов и других материалов. Минобороны поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных средств и предоставить об этом доклад до 1 февраля 2020 года.

Обрушение скального массива в Бурейское водохранилище произошло в декабре 2018 года, водоем оказался разделенным на две части. В весеннее половодье повышение уровня воды могло повлечь подтопление населенных пунктов, в первую очередь села Чекунда, а также дорог и сооружений Байкало-Амурской магистрали. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший за последние годы в стране.

По указанию президента России Владимира Путина с 11 января по 12 февраля армейские подразделения расчищали русло реки Бурея.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил 27 февраля, что военнослужащие расчистили около 500 тыс. кубометров скальных пород, обрушившихся в Бурею. Была полностью устранена угроза для населенных пунктов Хабаровского края, автомобильных и железнодорожных коммуникаций. По словам Шойгу, Бурейская ГЭС также восстановила аккумулирующие мощности.