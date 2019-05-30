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30.05.2019
ЦАМТО

Строительство новых хранилищ для ракетной бригады ЦВО будет завершено в октябре

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Учения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Учения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

ЦАМТО, 29 мая. Строительство нового парка для размещения и обслуживания комплексов "Искандер-М" ракетной бригады ЦВО, дислоцированной в Оренбургской области, будет завершено в октябре 2019 года.

Об этом командующему войсками округа генерал-полковнику Александру Лапину доложил Николай Лобанов, руководитель проектного офиса Федерального государственного унитарного предприятия "ГВСУ-5", которое занимается возведением объекта.

"В настоящее время продолжаем работы по реконструкции котельной и инженерных сетей военного городка, завершение которых позволит ввести в октябре в эксплуатацию порядка сорока зданий и сооружений парково-технической зоны ракетной бригады, строительная готовность объектов парка – 90,2 проц.", – пояснил Н.Лобанов.

Представитель подрядчика уточнил, что парк состоит из нескольких зон, в которых расположены пункты технического обслуживания и ремонта, места хранения боевых машин и техники подразделений обеспечения, пункты ежедневного технического осмотра, мойки и заправки.

"На объекте задействовано пятьдесят человек и четыре единицы специальной техники", – добавил Н.Лобанов.

"Искандер-М" способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры. Дальность полета ракет ОТРК "Искандер-М" – до 500 км, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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