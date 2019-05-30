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30.05.2019
ТАСС

Гостям и иностранным делегациям МАКС-2019 покажут новейший истребитель Су-57

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Истребители Су-57
Истребители Су-57.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Также на мероприятии можно будет увидеть самолет Ил-112В, сверхманевренные истребители Су-35, Су-30СМ и другую технику

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрируют гостям авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении "Рособоронэкспорта".

"Делегациям от ВВС [военно-воздушные силы] и всем гостям Международного авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября будут представлены новейшие истребители пятого поколения Су-57", - сказано в сообщении.

Также будут демонстрироваться легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолеты Як-130. Гости авиасалона увидят боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш, Ми-17В-5 и другую военную авиационную технику.

В 2017 году пара истребителей ПАК ФА (Су-57) впервые продемонстрировала на авиасалоне МАКС элементы воздушного боя. Один из самолетов провел атаку, а второй ушел от нее, показав, как работает сверхманевренность, которая позволяет самолету "увернуться" от противника. Пилоты также продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, включая "Кобру Пугачева", полеты на предельных углах атаки и движение на минимальной скорости.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Ка-52
Ми-17
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1 комментарий
№1
30.05.2019 04:22
Надо продемонстрировать невидимость и в оптическом диапазоне :о)) Включить звук и речевую трансляцию, как будто летают невидимые самолёты :о)) А желающим давать очки виртуальной реальности, чтобы они могли увидеть 3D кино :о))
-1
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