Джон Болтон обвинил Иран в работах по созданию ядерного оружия

Соединенные Штаты в очередной раз обвинили Иран в работах по созданию ядерного оружия. С таким заявлением выступил советник президента США Джон Болтон, сообщает агентства Associated Press.

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Находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах Джон болтон снова обвинил Тегеран в разработке ядерного оружия, заявив, что на это указывает выход Ирана из СВПД (совместный всеобъемлющий план действий), так как других причин выхода в "США не видят".

Ирану нет смысла выходить из СВПД, кроме как для возобновления работы над ядерным оружием

- приводит агенство заявление Болтона.

При этом в Associated Press напоминают, что год назад США сами вышли из соглашения с Ираном по атому, посчитав его недостаточно жестким по отношению к Тегерану и его ядерной программе.

Также Болтон коснулся и инцидента с танкерами у побережья ОАЭ. По его словам, за атакой на танкеры, с большой долей вероятности, стоит Иран. Однако, как и всегда, Болтон не смог привести ни одного доказательства своего обвинения.

По данным Reuters, советник президента США заявил, что подрыв танкеров был произведен, опять же с большой долей вероятности, с применением иранских морских мин. Это подтверждается якобы еще одной неудачной атакой на нефтеналивной порт Янбу в Саудовской Аравии на Красном море, произошедшей за пару дней до инцидента в ОАЭ.

Между тем в Тегеране заявили, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия, а Высший руководитель Ирана аятолла Хаменеи уже давно издал указ, которая его запрещает. Также в Иране обвинили США в "экономическом терроризме", который Вашингтон применяет по всему миру, пытаясь "набить свой бездонный карман".