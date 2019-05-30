Войти
30.05.2019
Российская газета

Су-34 "уничтожили" в Зауралье подземный бункер противника

488
0
0
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Истребители-бомбардировщики Су-34 эскадрильи смешанного авиаполка нанесли ракетный удар на полигоне в Курганской области. В регионе начались трехдневные учения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Летчики, пикируя с высоты двух тысяч метров на скорости 700 километров в час, нанесли высокоточный удар неуправляемыми проникающими ракетами по мишени, которая имитировала подземный командный пункт "противника" на глубине около двух метров.

Экипажи отработали также групповой полет в боевом порядке под руководством одного командира. "Особенность такого вида полета, как пояснили в округе, в том, что необходимо уметь выдерживать между самолетами заданные интервалы и дистанции.

Су-34, напомним, оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета истребителя - до 4 000 километров, боевая нагрузка - до восьми тонн. При этом уровень шума от Су-34 в два раза меньше, чем у самолетов более ранних модификаций.


Татьяна Воробьева

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
17.04.2017
Зенитчики ЮВО отработали вводные по химзащите и авиаударам в ходе учений в Бурятии
12.01.2016
Стратегический бомбардировщик будущего напоминает разрушители из "Звездных войн"
29.10.2013
ОАК берется за ремонт шасси и крыльев
25.06.2013
В Воронеж прилетели штурмовики и новейшие вертолеты
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
28.02.2012
Главком ВВС о закупке легких вертолетов: «Мне нужно сейчас»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.05 19:34
  • 2
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 30.05 19:28
  • 5
ВВС Индии намерены приобрести самолеты ДРЛОиУ на базе A-330
  • 30.05 19:27
  • 1
Россия за пять лет передала Таджикистану оружия на 122 млн. долларов
  • 30.05 19:00
  • 106
Объяснен провал в создании российского RQ-4 Global Hawk
  • 30.05 18:35
  • 10
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 30.05 17:34
  • 26
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 30.05 17:30
  • 1
В США объяснили лунный провал СССР
  • 30.05 17:27
  • 8
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 30.05 17:13
  • 2
Кабмин одобрил продление соглашения о научном сотрудничестве с Евросоюзом
  • 30.05 16:46
  • 55
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 30.05 16:25
  • 4
Заявлено об уничтожении израильской авиацией ЗСУ "Шилка" сирийской армии
  • 30.05 16:19
  • 65
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 30.05 16:01
  • 7
Как массовая закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО
  • 30.05 15:16
  • 71
Полет до третьего "козла"
  • 30.05 15:12
  • 67
Yatagan: ракетой из подствольника