Вероятность столкновения МКС с обломками индийского спутника увеличилась на 5%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вероятность пробития Международной космической станции (МКС) обломками сбитого ранее индийского спутника увеличилась на 5%. Об этом сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Американцы провели расчеты по вероятности пробоя станции в связи с появлением дополнительных [обломков] в результате этого разлета. Есть численные оценки увеличения вероятности пробоя примерно на 5%", - сказал Крикалев во время заседания Совета РАН по космосу.