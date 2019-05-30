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30.05.2019
ТАСС

Вероятность столкновения МКС с обломками индийского спутника увеличилась на 5%

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA/ESA

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вероятность пробития Международной космической станции (МКС) обломками сбитого ранее индийского спутника увеличилась на 5%. Об этом сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Американцы провели расчеты по вероятности пробоя станции в связи с появлением дополнительных [обломков] в результате этого разлета. Есть численные оценки увеличения вероятности пробоя примерно на 5%", - сказал Крикалев во время заседания Совета РАН по космосу.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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