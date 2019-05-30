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30.05.2019
ТАСС

В РАН заявили о готовности проекта "Венера-Д" к началу опытно-конструкторских работ

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Венера-Д
Межпланетная станция "Венера-Д".
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech

Полет аппарата к Венере намечен на 2029 год

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Проект "Венера-Д" полностью готов для открытия опытно-конструкторских работ (ОКР). Для их начала необходимо финансирование, говорится в проекте решения Совета РАН по космосу от 29 мая.

"Отметить, что проект полностью готов для открытия ОКР. Для продолжения работ в 2019 году (совместно с NASA) требуется начало промышленных проработок и финансирование первого этапа ОКР (технические предложения) по линии госкорпорации "Роскосмос", - говорится в документе.

При этом в проекте решения отмечается, что начать финансирование эскизного проекта требуется в 2020 году, если этап технических предложений пройдет успешно.

Также в документе содержится предложение Совета РАН по космосу направить Роскосмосу обращение "о необходимости начать финансирование первых этапов ОКР "Венера-Д" в сотрудничестве с NASA с предполагаемой датой запуска миссии в 2029 году".

Ранее российско-американская группа ученых рассчитала и представила в отчете начало летных испытаний станции в период с 2026 по 2029 год.

Планируется, что "Венера-Д" будет продолжать исследования Венеры: ее структуры, динамики нижней атмосферы, вулканизма и прочих процессов. С российской стороны проектом занимается Институт космических исследований (ИКИ) и НПО имени С. А. Лавочкина. Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на пресс-конференции в США сообщил, что стоимость миссии может достигать $1 млрд.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
NASA
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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