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30.05.2019
Lenta.ru

Раскрыты сроки полета российского "Охотника"

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Источник изображения: Кадр: ФактыPro / YouTube

Опытный образец российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник" начнет проходить летные испытания летом, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"Беспилотный аппарат "Охотник" в рамках заводских испытаний впервые совершит полноценный полет на аэродроме Новосибирского авиазавода летом текущего года, предварительно, в июле — августе. Продолжительность полета будет небольшой — максимум несколько десятков минут", — сказал собеседник.

По его словам, полет пройдет в автономном режиме согласно заданию, заложенному в бортовой компьютер. "Однако в случае необходимости задание может корректироваться по командам с земли", — отметил источник.

В мае сообщалось, что С-70 "Охотник" в начале весны впервые поднялся в воздух, совершив подскок.

В январе в сети появилась первая фотография "Охотника".

БПЛА "Охотник".
Источник: @fighter_bomber

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что первый полет "Охотника" состоится весной 2019 года. В ноябре того же года "Охотник" совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час.

Дрон в июле 2018 года был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.

В июне 2018 года "Охотник" впервые выкатили под открытое небо.

Сведения о разработке "Охотника" появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется "Сухим" и "МиГ". Тогда максимальная скорость дрона оценивалась в тысячу километров в час.

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