"Прорывной" корабль ВМС Украины загорелся

dtp.kiev.ua

В Киеве на судоверфи "Кузня на Рибальскому" загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины. Соответствующее видео опубликовало на YouTube издание dtp.kiev.ua.

"Очень сильное задымление, видное с расстояния в несколько километров", — говорится в подписи к ролику.

Спуск на воду среднего разведывательного корабля проекта 502ЭМ для ВМС Украины состоялся 23 апреля. Как отмечает блог bmpd, сам корабль получен из недостроенного среднего рыболовного морозильного траулера.

Присутствовавший на церемонии спуска министр обороны страны Степан Полторак заявил, что за всю историю Украины было не так много примеров, когда на воду спускались мощные бронированные и десантные катера. Он также отметил, что на Украине нет аналогов нового корабля по оснащению и возможностям выполнять задачи, и добавил, что создание подобного разведывательного корабля — это "прорыв и победа".