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30.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

С-400 поставят Турции раньше сроков

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Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона

Поставка С-400 Турции будет осуществлена раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Поставка осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все идет по плану. Там нет никакой задержки, там все по плану", – сказал он, передает ТАСС.

Ранее глава минобороны Труции Хулуси Акар заявил, что в страну прибудут российские эксперты, которые займутся установкой ЗРК С-400.

Перед этим США выдвинули Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения у России ЗРК С-400. В Кремле подчеркнули, что требования США к Турции по ЗРС С-400 "непозволительны".

Тем временем турецкие военнослужащие уже прибыли в Россию и приступили к обучению эксплуатации зенитных ракетных систем С-400.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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