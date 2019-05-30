Рособоронэкспорт: летом на выставках в России представят прорывную для оружейного рынка продукцию

ЦАМТО, 29 мая. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) оказывает поддержку проводимым в 2019 году в России крупнейшим международным выставкам вооружения и военной техники.

Компания выступает спонсором военно-морского и авиационно-космического салонов МВМС-2019 и МАКС-2019, а также военно-технического форума АРМИЯ-2019.

"Военно-морской салон, АРМИЯ, МАКС – это всегда яркие и глубоко содержательные мероприятия, которые посещают практически все наши зарубежные партнеры и потенциальные заказчики из большинства регионов мира. Здесь можно увидеть все тренды российской оборонной промышленности, оценить высочайший уровень развития технологий и конструкторской мысли. Рособоронэкспорт является непосредственным участником и традиционно поддерживает эти выставки, стабильно удерживающиеся в ТОП-5 крупнейших мировых площадок в своих сегментах. Они неизменно дают нам максимальную монетизацию из всех выставочных событий в мире", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Военно-технический форум АРМИЯ-2019, который пройдет с 25 по 30 июня, представляет главные экспортные новинки и бестселлеры российской оборонной промышленности для всех видов вооруженных сил и родов войск, а также для специальных и антитеррористических подразделений.

В этом году в парке "Патриот" гости АРМИИ смогут увидеть ряд потенциально прорывных для мирового рынка новинок: автоматы Калашникова новейшей "двухсотой" серии, специальные автомобили "Тигр-2" нового поколения, а также зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-Э2", боевую машину отделения ПЗРК "Гибка-С", средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также новые решения в области радиоэлектронных средств.

Несомненно внимание гостей привлекут известные во всем мире средства противовоздушной обороны ? ЗРС С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1", ПТРК семейства "Корнет", боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор" и многие другие новейшие разработки в области стрелкового оружия и средств ближнего боя.

Представителей военно-морских сил иностранных государств с 10 по 14 июля на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге также ждет ряд интересных новинок. Производители покажут натурные образцы берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон", зенитного ракетного комплекса "Редут", различные корабли российского производства, в том числе малый ракетный корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э".

Делегациям от ВВС и всем гостям Международного авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября будут представлены новейшие истребители пятого поколения Су-57, легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5 и другая военная авиационная техника.

"Для Рособоронэкспорта Международный военно-морской салон, МАКС и АРМИЯ являются важным маркетинговым инструментом. Мы приглашаем на них максимальное количество иностранных делегаций, которые имеют прекрасную возможность удовлетворить потребности своих силовых ведомств в высококлассной российской военной технике, получить максимально подробные консультации как по техническим особенностям оружия, возможностям поставок, так и по условиям и особенностям боевого применения", – добавил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".