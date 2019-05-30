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30.05.2019
ЦАМТО

ВВС Индии намерены приобрести самолеты ДРЛОиУ на базе A-330

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Модель самолета А330
Модель самолета ДРЛОиУ на базе самолета А330 компании Airbus.
Источник изображения: livefistdefence.com

ЦАМТО, 29 мая. Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) ведет переговоры с Airbus Defense and Space о закупке самолетов ВТА A-330 для их дальнейшего оснащения специально разработанными радиолокационными станциями дальнего обнаружения и управления.

Как отмечается, новые самолеты ДРЛОиУ позволят обнаруживать противника на больших расстояниях.

Как сообщили источники Jane's Defence Weekly, ожидается, что переговоры о стоимости приобретения двух платформ для ВВС Индии будут завершены "в ближайшее время", а контракт подписан к концу года.

Предполагается, что Airbus поставит A-330 с конструктивными изменениями, увеличенной мощностью питания и продолжительностью полета, что позволит нести РЛС производства Центра разработки авиационных систем CABS (Centre for Airborne Systems).

Соглашение будет включать разработку проекта и сертификацию для облегчения установки на планер опорного пилона и вращающегося обтекателя диаметром около 10 м. Центр CABS также намерен получить дополнительные системы авионики и боевые системы, срок эксплуатации которых составит до 30 лет. DRDO также рассматривает возможность модификаций двух A-330 для применения в версии самолетов-заправщиков.

Источники сообщили Jane's, что CABS планирует оснастить A-330 модернизированной версией системы ДРЛОиУ Netra, которая была интегрирована на два из трех самолетов EMB-145, переданных ВВС Индии компанией Embraer в 2017 и 2018 гг. Третий EMB-145 останется в DRDO в качестве испытательного образца.

A-330 дополнят три состоящие на вооружении самолета ДРЛОиУ на базе российских самолетов Ил-76. Представители ВВС сообщили Jane's, что Министерство обороны Индии ведет активные переговоры с Узбекистаном, Россией и Израилем о приобретении двух дополнительных платформ этого типа (Ил-76) стоимостью около 800-900 млн. долл.

Утвержденная Комитетом по безопасности правительства Индии (CCS) в 2013 году программа ДРЛОиУ предусматривает поставку до 20 больших и малых импортированных и спроектированных в стране систем, установленных на различных платформах и предназначенных для обнаружения самолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов противника. В 2013 году CCS установил, что программа должна быть завершена в 2020-2021 гг., но сейчас проект отстает от графика.

Ранее DRDO также предлагала ВВС Индии возможность оснащения системой Netra среднего самолета ВТА C-295 компании Airbus.

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Страны
Израиль
Индия
Россия
Узбекистан
Продукция
C-295 CASA
EMB-145
Ил-76
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5 комментариев
№1
30.05.2019 11:51
Цитата, q
ВВС Индии намерены приобрести самолеты ДРЛОиУ на базе A-330
Цитата, q
DRDO также рассматривает возможность модификаций двух A-330 для применения в версии самолетов-заправщиков.
Ну вот и окончательный Epic Fail для экспортных перспектив Ил-76, на этот раз и в спец. исполнениях.
0
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№2
30.05.2019 13:36
Да, что-то не горят индийцы желанием закупать наши новейшие А-100 на базе новых Ил-76МД-90А. Видимо электроника даже новейшая их не впечатляет.
0
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№3
30.05.2019 14:10
Лоббисты американцев молодцы, продавили ДРЛО на большую сумму, вот и будут их чморить наши индийские лоббисты в пользу 250 Су-57.
0
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№4
30.05.2019 17:12
Надо нашим лоббистам что-нибудь пакистанцам пролоббировать, из того, от чего индийцы в последнее время отказались. А то индийцы борзеть, ну, очень начали.
+1
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№5
30.05.2019 19:28
Цитата, gerrfrost сообщ. №4
Надо нашим лоббистам
Застрелиться им надо, чтобы прекратилось у нас наконец производство никому кроме самих "лоббистов" не нужного хлама.
Цитата, Враг сообщ. №2
Видимо электроника даже новейшая их не впечатляет
Электронику А-100 им возможно пока никто и не показывал, а вот от эксплуатации Ил-76 Индия уходит.
0
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