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30.05.2019
ЦАМТО

ВДВ представят на "Армии-2019" тренажер парашютиста "Кудесник" и интерактивный огневой комплекс "Хамелеон"

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Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 29 мая. РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова представит на "Армии-2019" разработки с элементами искусственного интеллекта в сфере робототехники, средств выживания в экстремальных условиях Арктики, а также инновационные проекты в сфере технологий двойного назначения.

Среди новинок на выставке будет представлен автоматизированный динамический тренажер парашютиста-десантника с элементами виртуальной реальности "Кудесник", интерактивный стрелковый комплекс в этом же сегменте "Хамелеон", наземный робототехнический комплекс "Марс". На стендах ВДВ будет представлен целый комплекс разработок двойного назначения для арктической зоны.

Как отметил начальник научно-исследовательского отдела РГВВДКУ доктор технических наук полковник Василий Елистратов, "ежегодно Воздушно-десантные войска получают 30-40 патентов Российской Федерации на изобретения, защищают 140-160 рационализаторских предложений".

Все запатентованные результаты направлены на модернизацию существующих и разработку новых образцов вооружения, военной и специальной техники для войск.

Также в экспозиции ВДВ будут представлены экспонаты в области средств десантирования военнослужащих и грузов.

Справочно:

По результатам Дня инноваций ВДВ, который проходил с 11 по 13 апреля, для участия в МВТФ "Армия-2019" был отобран ряд разработок.

В выставке приняли участие 67 организаций. В музее вооружения и военной техники десантного училища были развернуты экспозиции высокотехнологичных разработок с элементами искусственного интеллекта в сфере робототехники, средств выживания в экстремальных условиях Арктики.

Перспективные экспонаты разработаны десантниками совместно с учеными из гражданского сектора, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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