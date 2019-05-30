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30.05.2019
ТАСС

Зрители шоу "Авиадартс" в Крыму увидят бой истребителей и ракетные пуски

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Авиадартс-2018
Авиадартс-2018.
Источник изображения: Пресс-центр конкурса "Авиадартс"

Завершат конкурсную программу выступления пилотажных групп ВКС России

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) приступили к тренировкам зрелищного этапа конкурса "Авиадартс-2019" - тактического эпизода "Авиамикс", который пройдет 1 июня на полигоне под Феодосией. Об этом сообщает в среду пресс-служба Черноморского флота.

"Участники шоу "Авиамикс" приступили к тренировкам воздушного боя на истребителях Су-35С и бомбометания под прикрытием истребителей-перехватчиков", - говорится в сообщении флотской пресс-службы.

При этом реальное нанесение массированного бомбового авиаудара массой около 10 тонн на мишенное поле полигона Чауда будет произведено тремя дальними сверхзвуковыми ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-22М3 и четырьмя истребителями-бомбардировщиками Су-34 при сопровождении пары истребителей Су-30СМ.

Кроме того, зрители на безопасном расстоянии увидят на полигоне групповые пуски ракет штурмовиками Су-25СМ3 с пикирования, пуски ракет с вертолета Ка-52 и Ми-28Н, а также десантирование груза на точность с тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.

В завершении программы выступят пилотажные группы ВКС "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты".

На статической экспозиции полигона представят вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, самолеты Л-39, МиГ-29 и МиГ-29УБ. Всего в "Авиамиксе" задействуют более 50 воздушных судов, продолжительность воздушной программы составит около двух часов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
L-39
Ил-76
Ка-52
Л-39
Ми-24
Ми-28Н
МиГ-29
Су-25
Су-30
Су-34
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