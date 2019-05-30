Войти
30.05.2019
Военное обозрение

Росгвардии предложили бронированный "УАЗ" с крупнокалиберным пулемётом

669
0
0

На прошедшем в Подмосковье научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2019" ульяновские разработчики представили специальный автомобиль "Есаул-394511" 4х4, предназначенный, в первую очередь, для подразделений Росгвардии.

Источник изображения: topwar.ru

Бронеавтомобиль предназначен для быстрой переброски бойцов и прикрытия их при необходимости пулеметным огнем, для чего на крыше "Есаула" установлен крупнокалиберный пулемет "Корд" 12,7-мм. Автомобиль создан на основе УАЗ "Патриот" с применением бронированной ОБД-капсулы (объемно-дифференцированная бронекапсула), обеспечивающей защиту от стрелкового оружия калибра 5,45 и 7,62-мм. Днище автомобиля выдерживает подрыв гранат РГО и Ф-1.

Имеется бронирование моторного отсека и установлены взрыво и пожаробезопасные топливные баки. При полной массе в 3,5 тонны бронеавтомобиль способен перевозить 800 кг груза. Мощность двигателя -135 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 140 км/ч. Глубина преодолеваемого брода - 0,5 м, максимальный угол подъема - 35 градусов. Запас хода - 680 км. Экипаж - 4 человека.

Ранее ульяновские конструкторы представили бронированный автомобиль "Есаул", вооруженный противотанковым комплексом "Корнет". В верхней части кузова смонтирован специальный кронштейн, на котором крепится ПТРК. Внутри кузова также перевозится боекомплект управляемых ракет. Экипаж броневика - 4 человека.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Корд
Корнет
Л-39
Компании
Росгвардия
Похожие новости
29.05.2019
Для специальных задач: бронеавтомобиль "Есаул" вооружили "Кордом"
29.04.2019
Военные парады 9 Мая пройдут почти в 30 городах России
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
21.03.2017
Багги «Эскадрон» и его бронированная модификация
24.10.2016
Минобороны формирует сверхлегкие бригады
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.05 19:34
  • 2
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 30.05 19:28
  • 5
ВВС Индии намерены приобрести самолеты ДРЛОиУ на базе A-330
  • 30.05 19:27
  • 1
Россия за пять лет передала Таджикистану оружия на 122 млн. долларов
  • 30.05 19:00
  • 106
Объяснен провал в создании российского RQ-4 Global Hawk
  • 30.05 18:35
  • 10
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 30.05 17:34
  • 26
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 30.05 17:30
  • 1
В США объяснили лунный провал СССР
  • 30.05 17:27
  • 8
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 30.05 17:13
  • 2
Кабмин одобрил продление соглашения о научном сотрудничестве с Евросоюзом
  • 30.05 16:46
  • 55
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 30.05 16:25
  • 4
Заявлено об уничтожении израильской авиацией ЗСУ "Шилка" сирийской армии
  • 30.05 16:19
  • 65
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 30.05 16:01
  • 7
Как массовая закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО
  • 30.05 15:16
  • 71
Полет до третьего "козла"
  • 30.05 15:12
  • 67
Yatagan: ракетой из подствольника