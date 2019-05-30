Росгвардии предложили бронированный "УАЗ" с крупнокалиберным пулемётом

На прошедшем в Подмосковье научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2019" ульяновские разработчики представили специальный автомобиль "Есаул-394511" 4х4, предназначенный, в первую очередь, для подразделений Росгвардии.

Источник изображения: topwar.ru

Бронеавтомобиль предназначен для быстрой переброски бойцов и прикрытия их при необходимости пулеметным огнем, для чего на крыше "Есаула" установлен крупнокалиберный пулемет "Корд" 12,7-мм. Автомобиль создан на основе УАЗ "Патриот" с применением бронированной ОБД-капсулы (объемно-дифференцированная бронекапсула), обеспечивающей защиту от стрелкового оружия калибра 5,45 и 7,62-мм. Днище автомобиля выдерживает подрыв гранат РГО и Ф-1.

Имеется бронирование моторного отсека и установлены взрыво и пожаробезопасные топливные баки. При полной массе в 3,5 тонны бронеавтомобиль способен перевозить 800 кг груза. Мощность двигателя -135 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 140 км/ч. Глубина преодолеваемого брода - 0,5 м, максимальный угол подъема - 35 градусов. Запас хода - 680 км. Экипаж - 4 человека.

Ранее ульяновские конструкторы представили бронированный автомобиль "Есаул", вооруженный противотанковым комплексом "Корнет". В верхней части кузова смонтирован специальный кронштейн, на котором крепится ПТРК. Внутри кузова также перевозится боекомплект управляемых ракет. Экипаж броневика - 4 человека.