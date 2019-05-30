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30.05.2019
Военное обозрение

Госдепартамент обвинил Россию в "безрассудной эскалации насилия"

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Соединенные Штаты крайне "обеспокоены" действиями сирийского правительства и российскими авиаударами по боевикам на северо-западе Сирийской арабской республики (САР). В Госдепартаменте США назвали борьбу с террористическими группировками "безрассудной эскалацией насилия".

Источник изображения: topwar.ru

Правительственные силы, при поддержке ВКС Российской Федерации, наносят воздушные удары по южным районам провинции Идлиб и близлежащим районам Хамы. Согласно данным агентства Reuters, эскалация конфликта сделала беженцами 250 000 человек. По данным медицинской благотворительной организации UOSSM, в результате авиаударов и обстрелов погибли 229 мирных жителей и 727 получили ранения.

Неизбирательные обстрелы гражданского населения и разрушение общественной инфраструктуры, такой как школы, рынки и больницы, являются безрассудной эскалацией конфликта и недопустимы. Насилие должно прекратиться.

- сказала пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус.

Сотни членов Конгресса США на прошлой неделе подписали открытое письмо, адресованное президенту Дональду Трампу, утверждая, что Соединенные Штаты должны быть по-прежнему вовлечены в сирийский конфликт, и заявляя, что они (законодатели) "глубоко обеспокоены" деятельностью экстремистских группировок на территории этого государства.

Беспокойство за происходящие на территории САР процессы объединило как республиканцев, так и демократов. В первую очередь оно вызвано декабрьским решением Трампа о выводе из зоны конфликта 2000 военнослужащих Соединенных Штатов. Позже президент США согласился сохранить небольшое военное присутствие ради борьбы с боевиками группировки Исламское государство (*запрещена на территории Российской Федерации – прим.ред.).

Россия не сделает Идлиб второй Раккой

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, представил российскую точку зрения на события. В ней он заявил о гарантиях, которые Российская Федерация дает в отношении жителей провинции Идлиб и подчеркнул, что "Идлиб не станет второй Раккой".

Идлиб не станет мертвым городом на подобии Ракки, которую члены коалиции во главе с Соединенными Штатами буквально разбомбили до земли. В данном случае речь не идет о масштабной боевой операции.

- цитирует слова Верещагина ТАСС.

По словам российского дипломата, Совет безопасности Организации Объединенных Наций в первую очередь должен задуматься о том, как освободить от плена террористов миллионы жителей провинции.

Напомним, что по сообщениям сирийского правительственного агентства SANA, 20 мая группировки, базирующиеся на территории Идлибской зоны деэскалации, отвергли перемирие и обстреляли правительственные силы, начав наступление на позиции сирийских военных. 23 мая армия САР перешла в контрнаступление.

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