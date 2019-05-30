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30.05.2019
Интерфакс-АВН

Холдинг "Швабе" презентовал на выставке в Новосибирске медоборудование и продукцию, производимую в рамках диверсификации ОПК

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Новые разработки в области медицинского оборудования, а также другую продукцию, созданную в рамках диверсификации ОПК, продемонстрировал холдинг "Швабе на выставке-презентации Ростеха, организованной на базе Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ), сообщает пресс-служба холдинга.

"Швабе" представил свыше десятка изделий, включая первый российский переносной инкубатор, опытный образец открытой реанимационной системы "ОРС-БОНО", ультразвуковой аппарат "РуСкан 60", а также комплекс видеоконсультирования врача, инфузионные насосы и автоматический наружный дефибриллятор АНД А15", - сказано в сообщении, размещенном на сайте холдинга.

В сообщении отмечается, что кроме того на выставке-презентации были показаны квадрокоптер ORION-DRONE, камера коротковолнового ИК-диапазона спектра SWIR, система интеллектуального управления городской инфраструктурой, астрономический комплекс "ТАЛ-Вега" и другие продукты.

С медицинским оборудованием холдинга "Швабе" и другой гражданской продукцией предприятий Радиоэлектронного комплекса (РЭК) в экспозиции госкорпорации Ростех ознакомились полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава региона Андрей Травников и индустриальный директор РЭК Сергей Сахненко. По результатам встречи в этом году начнется совместная работа по развитию Новосибирской области, информирует пресс-служба.

"Правительство Новосибирской области оценило наши решения для комплексных проектов "Умный город" и "Светлый город", которые приносят территориям ощутимые экономические и другие эффекты. Большой интерес проявлен к медицинскому оборудованию и в этой связи представители региона выразили заинтересованность в сотрудничестве", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, которого цитирует пресс-служба.

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