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30.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Польше рассказали о переговорах по расширению военного присутствия США в стране

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Президент Польши Анджей Дуда во время церемонии на базе в Редзиково, Польша
Президент Польши Анджей Дуда во время церемонии на базе в Редзиково, Польша.
Источник изображения: © AP Photo, Michal Fludra

Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении военного присутствия США в Польше, заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

Блащак заявил в эфире Польского радио, что решение об увеличении присутствия войск США на территории республики уже есть, в данный момент с Пентагоном обсуждаются конкретные сроки и объемы, передает ТАСС.

"Эти переговоры приближаются к финалу", – добавил он.

Ожидается, что во время предстоящего в июне визита президента Польши Анджея Дуды в США подойдет к завершению как минимум первый этап процесса, "связанного с усилением военного присутствия США в Польше".

Также в Варшаве рассчитывают ускорить сроки поставки американских истребителей пятого поколения F-35, передает РИА "Новости".

"Я предварительно беседовал на эту тему как со своим коллегой министром обороны Патриком Шанаханом, так и с производителем, то есть Lockheed Martin", – рассказал Блащак.

Отвечая на вопрос о сроках закупки самолетов, министр сказал, что это, вероятно, займет "несколько лет".

Он уточнил, что самолеты будут закуплены на основании соглашения с правительством США, "то есть будет обозначена максимальная цена, а потом мы приступим к переговорам".

В марте глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. В рамках этой программы республика планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года. Речь идет об американских истребителях F-35.

Данные самолеты планируется купить для замены самолетов Су-22 и МиГ-29.

Ранее США и Польша обсудили "укрепление восточного фланга НАТО".

До этого Блащак уже заявлял, что решение об увеличении численности американских военных в Польше якобы принято. Однако в Пентангоне опровергли заявление Польши об увеличении численности войск США.

Напомним, в минувшем году Варшава предложила Вашингтону разместить на территории Польши бронетанковую дивизию США, выразив готовность взять на себя расходы в 1,5-2 млрд долларов.

При этом в Соединенных Штатах заявляли, что пока не собираются размещать в Польше базу "Форт Трамп".Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
F-35
МиГ-29
Су-22
Компании
Lockheed-Martin
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