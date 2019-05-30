Болтон – это все Иран

Нападения на нефтяные танкеры у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) были осуществлены с применением "военно-морских мин почти наверняка из Ирана".

С таким заявлением, находясь с рабочим визитом в столице ОАЭ Абу-Даби, выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передаёт агентство Reuters.

Болтон также сообщил журналистам, что Соединённые Штаты пытаются проявлять осторожность, реагируя на действия Ирана и его сателлитов в регионе. От других подобробностей в связи с подозрениями Вашингтона о причастности Тегерана к атакам на нефтетанкеры у побережья ОАЭ советник Дональда Трампа воздержался.

Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что два нефтяных танкера королевства подверглись "диверсионной атаке" у побережья ОАЭ. Официальный Эр-Рияд назвал инцидент "попыткой подорвать безопасность глобальных поставок нефти". Власти Эмиратов не раскрыли тогда подробностей о характере "саботажа" или о том, кто за этим стоял, но указали на отсутствие жертв и пострадавших в связи с инцидентом и на продолжение работы порта Фуджейры в штатном режиме.

Атака не привела к жертвам или разливу нефти, но нанесла существенный ущерб конструкциям двух судов, говорилось в сообщении Saudi Press Agency.