Производство АК находится под контролем Евросоюза

Почти 30 лет спустя производственные линии в Казанлыке вновь находятся в исправном состоянии и работают. В 2017 году объем только болгарского экспорта оружия превысил один миллиард фунтов стерлингов, достигнув уровня, невиданного до падения Берлинской стены.

Неожиданным образом производство АК снова процветает. Но на этот раз оно находится под контролем ЕС, пишет британская "Телеграф".

В советские времена машиностроительный завод имени Фридриха Энгельса официально считался автозаводом, выпускавшим приземистый седан, который был ответом Болгарии на "Трабант", выпускавшийся в ГДР. На самом же деле 20 тысяч рабочих производили советский экспортной товар, пользовавшийся гораздо большим успехом - автомат Калашникова АК-47.

Автомат Калашникова, производство которого началось в России в 1947 году, был и остается одной из самых эффективных машин для убийства, известных человечеству. Во время холодной войны внимание Запада было сосредоточено на огромном ядерном арсенале России, но именно низкотехнологичный АК-47, выпускавшийся в Болгарии и на ряде заводов по всей социалистической Европе, позволяли вести войны, которые бушевали в Африке, Азии и Латинской Америке.

Сегодня в обращении находятся примерно 100 миллионов этих автоматов, которыми вооружены как революционеры, участники гражданских войн, так и террористы и бандиты. Его механизм, производство которого обходится дешево и который практически невозможно вывести из строя, настолько прост, что пользоваться автоматом может даже ребенок.

Хотя новый статус завода "Арсенал" в ЕС/ НАТО вызывает у него ощущение западной респектабельности, глобальная война с террором и массовые кровопролития, начавшиеся после арабской весны, способствуют повышению спроса. Сегодня "Арсенал" имеет выгодные контракты на поставку штурмовых винтовок на базе АК-47 и другого оружия армиям Ирака и Афганистана, пользующихся поддержкой Запада. Другим крупным покупателем является Саудовская Аравия, несмотря на опасения, что Эр-Рияд незаконно направляет оружие на поля сражений в Сирии и Йемене.

Называя себя производителем "высококачественной конкурентоспособной продукции", завод хвастается тем, что благодаря используемым новым методам сочетания стали и полимеров его штурмовые винтовки практически не поддаются разрушению на поле боя. При испытаниях на прочность заряженное оружие десятки раз бросают на бетонный пол, из него проводят стрельбы в условиях пылевых бурь и при температуре минус 50C.

Имеющий форму банана магазин винтовки может выдержать наезд автомобиля весом в одну тонну. "Винтовка защищена от повреждений даже после 25 тысяч выстрелов", - заверяют покупателей составители рекламного проспекта.

Переломный момент наступил в конце 2003 года, когда "Арсенал" подписал одобренную США сделку по поставке постсаддамовской иракской армии автоматов Калашникова на сумму всего 75 долларов за партию. Затем были заключены другие сделки на поставку оружия, в том числе пистолетов, ракет и других видов оружия. Сегодня на "Арсенале" работают 10 тысяч человек, и он является крупнейшим промышленным предприятием Болгарии, обеспечивающим рабочие места. Хотя Болгария сейчас является основным в Европе экспортером автоматов Калашникова, под флагом ЕС это оружие также выпускают Румыния, Польша и Венгрия.

Россия недовольна тем, что ее легендарный автомат вошел в историю успешного экспорта Евросоюза. Но гораздо больше обеспокоены эксперты по контролю над вооружениями, которые надеялись, что "под присмотром" ЕС широкое распространение этого оружия прекратится.

Даже Михаила Калашникова, русского изобретателя этого автомата, беспокоила способность моментально превращать неопытных любителей в убийц. Калашников, бывший солдат, раненый во время Второй мировой войны, создал свой автомат как оружие, которое боевым товарищам-новобранцам будет легко освоить и которому не потребуется постоянная чистка и обслуживание. В отличие от американских M16 и британских SA80, автомат Калашникова редко заклинивает, даже если он покрыт грязью.

Вот почему вьетконговцы, плохо обученная крестьянская армия, оказались неожиданно сильным противником для американских войск. Но то, что было идеальным для стрелков-пехотинцев, было идеально и для боевиков, террористов и головорезов практически в любой точке мира. Как однажды сказал сам Калашников: "Я создавал оружие для защиты Отечества, а не для бандитских разборок, и если оно применяется в несправедливых войнах, то виноват не конструктор".