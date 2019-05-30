Уникальное предприятие ВПК будет ликвидировано

В России будет ликвидировано уникальное предприятие, являющееся единственным производителем программно-временных микроэлектронных устройств УВПМ-1. Среди прочих заказчиков спецустройства поставлялись и Ракетным войскам стратегического назначения.

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Предприятие ОАО "Завод "Лентеплоприбор", являющееся монопольным поставщиком программно-временных микроэлектронных устройств УВПМ-1, будет ликвидировано. Такое решение принял Совет директоров предприятия, также оно одобрено собранием акционеров.

Предприятие, руководствуясь решением Совета директоров, приступило к процессу ликвидации производства с 15 марта 2019 года.

- цитирует отчет компании, одобренный акционерами, ТАСС.

Причина ликвидации - снижение выручки и объема производства

Причиной ликвидации производства владельцы называют падение выручки почти в два раза. В 2018-ом году она составила 56 млн рублей, по сравнению с 95,97 млн рублей в 2017-ом.

Снижение показателей вызвано несколькими факторами. Одним предприятие называет объем выпуска УВПМ-1 в 2018 году - 95% продукции завода идут организациям, выполняющим государственный оборонный заказ, и любое в этой сфере отражается на деятельности предприятия.

Второй причиной называется решение Федеральной антимонопольной службы. Ранее, в 2016 году она выпустила постановление, в котором потребовала от "Лентеплоприбора" снижения "монопольно высокой цены" на УВПМ-1.

СПРАВКА

УВПМ-1 используется для коммутации электрических цепей с определенными предварительно установленными выдержками времени. Оно применяется в самых разных сферах, однако одной из основных ее функций является использование в оборудовании, предназначенного для обслуживания Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Завод был основан в 1955. Изначально носил название Опытный Завод "Лентеплоприбор". Предприятие являлось пионером в разработке и производстве первых полуавтоматических приборов контроля и регистрации параметров технологических процессов, использовавшихся в самых разных сферах народного хозяйства Советского Союза. С 1995 года предприятие преобразовано в ОАО "Завод "Лентеплоприбор".