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30.05.2019
ЦАМТО

МНО Польши направило США запрос о поставке истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: Фото: gov.pl

ЦАМТО, 29 мая. Как сообщило 28 мая МНО Польши, выступая на конференции Defence24 Day, министр обороны Мариуш Блащак официально объявил об отправке США запроса о предложении на поставку 32 истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Министр обороны заявил, что считает эту программу приоритетной в рамках мероприятий по замене военной техники советского/российского производства.

Помимо поставки F-35A, запрос Польши включает пакет услуг логистики и обучения личного состава. Оценочная стоимость покупки и сроки поставки пока не раскрываются.

В рамках проекта "Гарпия" (Harpia) МНО Польши намерено приобрести новые современные многоцелевые боевые самолеты, которые заменят истребители МиГ-29 и истребители-бомбардировщики Су-22. По данным Jane's, в настоящее время на вооружении остается 21 МиГ-29 и 26 Су-22. Кроме того, в боевом составе ВВС Польши состоят 48 истребителей F-16C/D Блок.50+.

Запрос о предложении последовал за направленным 28 марта Инспекторатом вооружений МНО Польши Министерству обороны США запросом о стоимости и наличии самолетов. Данный документ аннулировал отправленное в декабре 2018 года письмо, в котором инспекторат запросил подробную информацию о самолетах F-16 Блок.70, F-15, F/A-18E/F "Супер Хорнет" и F-35A.

Несмотря на непрекращающуюся критику возможностей F-35A "Лайтнинг-2" в зарубежных СМИ, программа продолжает "собирать" заказы. На рынках, где самолет был предложен, он почти повсеместно выбран для обеспечения перспективных потребностей ВВС. Только Германия игнорирует предложение США по политическим мотивам.

Если соглашение на поставку F-35A в Польшу будет подписано, страна присоединится к Австралии, Бельгии, Дании, Финляндии, Израилю, Италии, Японии, Нидерландам, Норвегии, Республике Корея, Турции (при условии разрешения конфликта с США из-за С-400), Великобритании и США, которые заказали эти самолеты. Канада и Швейцария в настоящее время проводят оценку вариантов покупки новых истребителей.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле руководитель офиса программы истребителя F-35 Министерства обороны США вице-адмирал Матиас Винтер назвал Польшу в числе пяти потенциальных покупателей F-35A. Кроме нее самолеты могут получить Сингапур, Греция, Румыния и Испания.

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Япония
Продукция
F-15
F-16
F-18
F-35
F-35A
Super Hornet
МиГ-29
Су-22
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