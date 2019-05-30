Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой

Бразильское военное ведомство 24 мая проинформировало о боевом развертывании 1-й пехотной бригады (1 Brigada de Infantaria de Selva - 1 Bda Inf Sl) в штате Рорайма, который граничит с Венесуэлой.

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Как заявляется, основанием для этого стало проведение операции "Кураре X" (кураре – яд). Хотя и говорится, что она направлена на "поиск контрабандистов, оружия и наркотиков", указывается, что ее целью является "усиление военного присутствия в Амазонии".

В граничащем с Рораймой венесуэльском штате Боливар расположена ГЭС Гури. Она является крупнейшей в Венесуэле и одной из мощнейших в мире. Ее недавние приостановки вызывали энергетический коллапс по всей стране. Контроль над ней фактически позволяет диктовать свою волю всей стране.

Указанная бригада имеет местное расквартирование со штаб-квартирой в Боа-Вишта, в качестве ее миссии формально указана "защита Бразильского государства, в первую очередь Рорайма". В роли костяка соединения выступают три пехотных батальона, имеется артиллерийская поддержка и механизированные подразделения (на колесных бронетранспортерах EE-11 Urutu и боевых разведывательных машинах EE-9 Cascavel). Планировалось усиление бригады техникой.

1 Bda Inf Sl