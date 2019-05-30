Россия за пять лет передала Таджикистану оружия на 122 млн. долларов

ЦАМТО, 29 мая. Россия за пять лет передала Вооруженным силам Таджикистана оружия и военной техники на 122 млн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьев.

Как отмечает агентство, Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, который вновь становится самой горячей точкой планеты в плане активности террористов. Именно в Афганистан переместились тысячи боевиков из Сирии и Ирака.

"С 2014 года реализуется первый этап программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, в рамках которой из России передается широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов. Из общего объема запланированных поставок уже передано имущества на сумму 122 млн. долл.", – сказал А.Воробьев на заседании форума ОБСЕ.

Кроме того, продолжается обучение в вузах Минобороны России таджикских военнослужащих. Сейчас там учатся 586 человек.

"Параллельно на базе 201-й российской военной базы развернута подготовка военнослужащих срочной службы непосредственно на таджикской территории, до одной тысячи человек в год", – цитирует "РИА Новости" А.Воробьева.