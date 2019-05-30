Россия за пять лет передала Таджикистану оружия на 122 млн. долларов
ЦАМТО, 29 мая. Россия за пять лет передала Вооруженным силам Таджикистана оружия и военной техники на 122 млн. долл.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьев.
Как отмечает агентство, Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, который вновь становится самой горячей точкой планеты в плане активности террористов. Именно в Афганистан переместились тысячи боевиков из Сирии и Ирака.
"С 2014 года реализуется первый этап программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, в рамках которой из России передается широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов. Из общего объема запланированных поставок уже передано имущества на сумму 122 млн. долл.", – сказал А.Воробьев на заседании форума ОБСЕ.
Кроме того, продолжается обучение в вузах Минобороны России таджикских военнослужащих. Сейчас там учатся 586 человек.
"Параллельно на базе 201-й российской военной базы развернута подготовка военнослужащих срочной службы непосредственно на таджикской территории, до одной тысячи человек в год", – цитирует "РИА Новости" А.Воробьева.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Из общего объема запланированных поставок уже передано имущества на сумму 122 млн. долл.Почему суммы в долл. сша? в качестве расчётов в ОДКБ принят российский рубль...
Неужели нельзя написать сколько поставлено танков, бмп, бтр, арт. систем, вертолётов, разве это такая страшная тайна?
Параллельно на базе 201-й российской военной базы развернута подготовка военнослужащих срочной службы непосредственно на таджикской территории, до одной тысячи человек в год"
Это самое правильное направление взаимодействия и сотрудничества, присутствие наших военных, в частности рядовых и сержантов, должно регулярно снижаться за счёт подготовленных и обученных на базе таджикских военнослужащих.
На сумму контракта одного российского рядового можно заключить контракт с 3-4 таджиками и они будут довольны, учитывая низкий уровень жизни в республике.
В свою очередь пройдя хорошую школу на российской базе они станут базой для возрождающейся таджикской армии.
Во многих подразделениях на территории России некомплект военнослужащих рядового и сержантского состава 15-30%, поэтому нашим ребятам всегда найдется место для службы.