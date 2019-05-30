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30.05.2019
Российская газета

Неубиваемый: озвучен уровень защиты Крымского моста

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Катер береговой охраны ФСБ РФ в Керченском проливе.
Катер береговой охраны ФСБ РФ в Керченском проливе.
Источник изображения: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Крымский мост относится к стратегическим объектам первой категории - наравне с атомными электростанциями или командным пунктом РВСН. И охраняется соответствующе - так что призывы "разбомбить Крымский мост" свидетельствуют либо о неосведомленности призывающих, либо об их патологическом оптимизме. А скорее всего, и о том, и о другом.

"Крымский мост выстроен по технологии купола над реактором АЭС", - приводит еженедельник "Звезда" слова сотрудника управления ФСБ, отвечающего за безопасность путепровода. Это означает, что пролеты моста выдержат прямое попадание самолета. От атаки с воздуха переправу защищает и эшелонированная система ПВО, представленная полной линейкой зенитных ракетных комплексов: от "Панциря" до развернутого в Феодосии дивизиона С-400.

Кроме чисто зенитных средств, способных отразить массированный ракетный или авиационный налет, на берегах Керченского пролива развернуты и новейшие средства радиоэлектронной борьбы. При необходимости они укроют мост незримым коконом от радаров и головок самонаведения крылатых ракет, сведут с ума аппаратуру бомбардировщиков и беспилотников. Помните американский дрон, перехваченный и посаженный в Крыму в 2014 году? Это лишь мизерная часть возможностей здешней РЭБ.

Так же хорошо прикрыт "мост № 1" и от атаки с моря. Его опоры защищены от тарана отбойниками-палами. Подходы к мосту с моря и суши круглосуточно контролирует отдельная бригада Росгвардии, ей помогают пограничники и противодиверсионные отряды Черноморского флота - последние следят, чтобы к опорам не подобрались "ихтиандры" со взрывчаткой. О серьезности намерений охраняющих Крымский мост войск свидетельствует перехват трех украинских кораблей, попытавшихся не то чтобы приблизиться к мосту, а просто войти в Керченский пролив без разрешения. Старые бронекатера из Одессы были быстро и жестко блокированы, их экипажи ждет суд.


Антон Валагин

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