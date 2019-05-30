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30.05.2019
ТАСС

СМИ: китайский луноход "Юйту-2" вышел из спящего режима и возобновил работу

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Луноход "Юйту"
Китайский луноход "Юйту".
Источник изображения: Синьхуа

Аппарат "Чанъэ-4" запустили с космодрома Сичан 8 декабря 2018 года

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Китайский луноход "Юйту-2" - составная часть приземлившегося 3 января на обратной стороне Луны аппарата "Чанъэ-4" - самостоятельно вышел из спящего режима и приступил к новому этапу исследования естественного спутника Земли. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

Аппарат "Чанъэ-4" был запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря прошлого года. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января в 10:26 по местному времени (05:26 мск) "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны. В 11:40 (06:40 мск) аппарат сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятой с близкого расстояния.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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