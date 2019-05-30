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30.05.2019
Военно-промышленный курьер

Российская управляемая кассетная бомба применена в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Появились кадры из Сирии, на которых показано применение авиабомбы с самоприцеливающимися боевыми элементами. Речь идет об РБК-500 СПБЭ, которая является довольно редким и весьма эффективным боеприпасом.

Ролик опубликован в Твиттер-аккаунте Ivan O’Gilvi. При этом утверждается, что  кассетная авиабомба используется для поражения танков, хотя уничтожения бронированных машин и не показано.

Бомба оснащена 15 боеголовками, каждая из которых снабжена радиовысотометром и тепловым датчиком, настроенным на инфракрасное излучение бронетехники. После срабатывания боеприпаса боевые элементы опускаются на парашютах до установленной высоты. Система управления боеголовки сама находит цель, после чего парашют отстреливается, включается импульсный реактивный двигатель и она пикирует на цель. 14 килограммов взрывчатки с устройством для формирования кумулятивной струи способны прожечь броню любой бронетехники.

Эффективность РБК-500 СПБЭ состоит в том, что они атакуют наиболее слабую верхнюю проекцию цели. Также ей не может противостоять ни динамическая, ни активная защита. Аналогичная система наведения установлена на новейшую российскую авиабомбу "Дрель".

Формально кассетные боеприпасы запрещены. Конвенция об этом была подписана в 2008 году. Однако, несколько десятков государств, включая: США, Россию, Сирию, Китай, Израиль, Саудовскую Аравию, Турцию, Грецию, Вьетнам, Египет, Малайзию, Украину и др., отказались ее подписывать и ратифицировать, отмечает Free News.

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Вьетнам
Греция
Египет
Израиль
Китай
Малайзия
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
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Турция
Украина
Продукция
ПБК-500У
РБК-500
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