Территориальные споры между Японией и Китаем продолжаются
Источник изображения: vpk-news.ru
Японское правительство направило правительству КНР запрос на проведение встречи министров иностранных дел и министров обороны обеих стран в формате "2+2".
Китайская сторона не дала конкретного ответа, но оставила вопрос на обсуждение двух лидеров, премьер - министра Японии Синдзо Абэ и председателя Госсовета КНР Си Цзиньпина, на полях июньского саммита "Большой двадцатки" в Осаке.
По сообщению японской новостной газеты "Тюнити Симбун", Япония обеспокоена военной активностью Китая в Восточно-китайском море, а также в спорных территориальных водах вокруг островов Сэнкаку (кит. Дяоюйдао), на которые претендует Китай.
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости