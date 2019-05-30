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30.05.2019
Военно-промышленный курьер

Территориальные споры между Японией и Китаем продолжаются

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Источник изображения: vpk-news.ru

Японское правительство направило правительству КНР запрос на проведение встречи министров иностранных дел и министров обороны обеих стран в формате "2+2".

Китайская сторона не дала конкретного ответа, но оставила вопрос на обсуждение двух лидеров, премьер - министра Японии Синдзо Абэ и председателя Госсовета КНР Си Цзиньпина, на полях июньского саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

По сообщению японской новостной газеты "Тюнити Симбун", Япония обеспокоена военной активностью Китая в Восточно-китайском море, а также в спорных территориальных водах вокруг островов Сэнкаку (кит. Дяоюйдао), на которые претендует Китай.

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Страны
Китай
Япония
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