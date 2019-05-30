Война с Украиной: Киеву пообещали ответ за атаку на Крымский мост

Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

Если Украина решит устроить провокацию против Крымского моста, то могут вспыхнуть широкомасштабные военные действия, заявил эксперт Александр Артамонов. По его словам, украинские военные могут применить боевые корабли "Оливер Хазард Перри", полученные Киевом от США. Если эти фрегаты нападут на Крымский мост, отметил он, то ответ будет "асимметричным".

Военный обозреватель Александр Артамонов предположил, что если Киев попробует устроить новую провокацию против Крымского моста, могут начаться широкомасштабные военные действия. Об этом он написал в колонке для еженедельника Министерства обороны "Звезда", передает ФАН.

"Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России", - заявил Артамонов.

Он добавил, что Киев собирается приобрести у США ранее списанные фрегаты типа "Оливер Хазард Перри". На старый, но рабочий эсминец такого проекта можно установить несколько десятков ракет разного калибра, артиллерийскую установку калибром 76 мм, несколько торпедных аппаратов и зенитный комплекс.

Крымский мост должен выдержать нападение - строители переправы предусмотрели опасность тарана брандерами (судами, набитыми доверху взрывчаткой. - "Газета.Ru"). Чтобы проходящие под мостом суда не задели случайно или намеренно опоры, на них установили железобетонные палы - надолбы.

По словам Артамонова, ни одно современное плавсредство не может причинить ущерб таким конструкциям. Кроме того, за безопасность моста отвечают пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота.

Оборона Крымского моста выстроена по системе A2/AD (anti access/area denial), отметил эксперт. То есть, вокруг объекта охраняются суша, море и воздух - дежурство несут зенитно-ракетные комплексы "Панцирь", "Тор", "Бук-М2" и новейшие ЗРК С-400 "Триумф".

Военный обозреватель также напомнил, что в адрес Крымского моста постоянно звучат угрозы "разбомбить" его. Он указал на американского журналиста Тома Рогана, в мае 2018 года написавшего колонку с призывом "взорвать путинский Крымский мост". Генпрокуратура РФ возбудила в отношении Рогана уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Подстрекательство к терроризму".

Кроме того, Артамонов назвал российского журналиста Владимира Кара-Мурзу-старшего "черносотенным деятелем радиостанции "Свобода" за разговор с экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорем Романенко. Тогда известный своей критической по отношению к властям РФ журналист заявил, что "хватит одной мины или бомбы, чтобы Крымский мост разрушить, один самолет - и все". Украинские депутаты и политики высшего ранга неоднократно заявляли о необходимости взорвать Крымский мост и бросить вновь военные корабли через Керченский пролив.

Как сообщает НСН, ранее начальник пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов подчеркнул, что Киев не отказался от планов устроить новую провокацию в Керченском проливе, попытавшись несанкционированно провести через него корабли.

По его словам, в Черном и Азовском морях риски повторения инцидента сохраняются, а кроме того - украинская сторона может попытаться совершить диверсии на Крымском мосту и в самом Крыму.

В марте 2019 года директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи сформирована специальная бригада Национальной гвардии РФ для охраны Крымского моста.

"Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада", - сообщил Золотов. По словам генерала, в распоряжении бригады целый арсенал разнообразных средств, предназначенных для предотвращения любой диверсии - как морской, так и сухопутной.

Кроме росгвардейцев, Крымский мост охраняют также истребители Су-27 и противолодочный самолет Ил-38. Они регулярно патрулируют район вокруг моста.

Крымский мост был открыт для движения автомобилей президентом России Владимиром Путиным 15 мая 2018 года. Произнеся торжественную речь перед строителями моста через Керченский пролив, Путин сел за руль апельсинового цвета КАМАЗа с российскими триколорами на кабине и проехал из Тамани в Крым, где выступил перед строителями моста.

Путин назвал день открытия моста историческим - поскольку "и при царе-батюшке, и в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е" возвращались к идее построить мост в Крым - и вот "чудо свершилось". Отметим, что император Николай II рассматривал идею проекта моста через остров Тузла в 1903 году, но реализации масштабного инфраструктурного проекта помешала начавшаяся Русско-японская война и революция 1905-го года, а после - и вспыхнувшая в 1914 году Первая мировая война с Февральской и Октябрьской революциями 1917 года и Гражданской войной.

Иван Апулеев