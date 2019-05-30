Русская Германия (Германия): плюс пять на пострелять

Оборонные расходы Германии вырастут на 5 миллиардов евро: это крупнейшее повышение военного бюджета страны после окончания холодной войны. В статье отмечается, что такое решение было принято в первую очередь под давлением США и в связи с тем, что траты Германии на поддержание обороноспособности далеки от двух процентов ВВП.

Федеративная Республика отчиталась о крупнейшем за долгие годы росте оборонных расходов: в последнее время наша страна подвергалась значительному давлению со стороны партнеров по НАТО, в первую очередь США, в связи с тем, что траты Германии на поддержание обороноспособности далеки от двух процентов ВВП. Стремиться к выделению на военные нужды именно такой доли бюджета требует соглашение, заключенное пять лет назад между членами Североатлантического союза.

В текущем году военный бюджет Германии составит 47,32 миллиарда евро, что соответствует 1,35 процента валового внутреннего продукта: по сравнению с 2018-м расходы увеличатся более чем на 5 миллиардов, и это самый большой рост ассигнований на военные нужды за несколько десятилетий, прошедших после окончания холодной войны. Предусмотрен и дальнейший планомерный рост: в 2020 году военный бюджет ФРГ увеличится до 49,67 миллиарда евро, что будет соответствовать 1,38% ВВП.

Данные о планируемых расходах передаются в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе несколько раз в году. Рапортуя о возросших расходах, правительство ФРГ надеется разрядить конфликт в альянсе по поводу расходов на оборону. Реакции партнеров на повышение военного бюджета ФРГ стоит ожидать не ранее конца июня, когда состоится очередная встреча министров обороны государств-участников Североатлантического союза.

Напомним, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) ранее неоднократно выражал недовольство несправедливым распределением финансового бремени в альянсе и критиковал Германию за сравнительно низкую долю расходов на военные нужды в ее бюджете. Летом 2018 года Трамп даже не исключил выхода США из НАТО, если все члены альянса незамедлительно не увеличат расходы на оборону до 2 процентов ВВП. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), только шесть из 29 стран-членов НАТО - США, Франция, Греция, Эстония, Польша и Румыния - в 2017 году тратили на оборону как минимум два процента ВВП, причем Соединенные Штаты являлись безусловным лидером по этому показателю, выделив на военные нужды 610 миллиардов долларов (около 546,5 миллиарда евро), или 3,1 процента ВВП.

По словам федерального министра обороны Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), Германия продолжит стремиться к достижению двухпроцентной цели, но, согласно бюджетному плану, к 2024 году доберется только до полуторапроцентной отметки. Следует учитывать, что эти показатели могут претерпеть определенные изменения, которые приблизят нашу страну к целям НАТО: прогноз экономического развития и собираемости налогов в последнее время существенно ухудшился, и если правительство, озабоченное вопросом о том, где взять деньги на насущные нужды, не сократит оборонный бюджет, то его доля в ВВП страны заметно возрастет.

Весной этого года институт SIPRI опубликовал исследование, согласно которому расходы на военные нужды по всему миру в 2018 году составили 1,82 триллиона долларов США (примерно 1,64 триллиона евро), что соответствует 2,6-процентному росту по сравнению с предыдущим годом. По данным SIPRI, схожие темпы роста сохранятся и в текущем году, а объем расходов уже стал крупнейшим с 1988 года, когда у института впервые появилась возможность сравнивать достоверные данные по всем странам мира.

Максим Смирнов