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30.05.2019
Российская газета

К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения

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Источник изображения: rg.ru

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов к серийному производству истребителя пятого поколения Су-57. Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.

- Сегодня мы посмотрели готовность самолета и вообще готовность предприятия к серийному производству Су-57. Мы полностью удовлетворены увиденным, - цитирует РИА Новости замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, который в среду посетил КнААЗ.

Он также провел совещание, на котором обсуждалась подготовка к выпуску истребителей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ к 2028 году.

Справка "РГ"

Су-57 - перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА". До августа 2017 года был известен под заводским индексом Т-50. Создан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27.


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
Истребитель 5 поколения
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