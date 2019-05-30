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30.05.2019
Военное обозрение

Финляндия подпустила наводчиков огня из НАТО к российской границе

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НАТО и дружественные ей страны провели маневры Bold Quest 19.1 в Лапландии, земли которой делят четыре государства, включая РФ. Ее часть входит и в состав Финляндии, которая на этот раз "приютила" военнослужащих Североатлантического альянса.

Источник изображения: topwar.ru

В рамках учения осуществляется практическая отработка систем разведки, управления и наведения огня. В них задействовано 30 самолётов и вертолётов, а также 2,2 тыс. военнослужащих.

С наблюдательного поста, находящегося на высоте заброшенного горнолыжного склона, пара британских JTAC [наводчиков] получила прекрасный вид на финскую сельскую округу на мили вокруг.

- пишет британское издание Ukdj.

Ролик МО Финляндии "Первая цель достигнута" о Bold Quest 19.1

Фактически переброска наводчиков огня в соседнюю с РФ страну могла быть вызвана желанием руководящих чинов НАТО дать возможность своему персоналу на месте ознакомиться с условиями работы на российском приграничье. В частности, вполне могла производиться имитация ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по территории Кольского полуострова. Именно здесь сосредоточена одна из самых боеспособных группировок ВС РФ.

Аналогичные задачи можно было бы выполнить с территории Норвегии, но ее соединяет с Россией достаточно узкая полоска земли. В то же время наличие для наводчиков НАТО подхода с финской стороны существенно расширяет оперативный простор для их действий.

В этой связи возникают закономерные вопросы: насколько нейтральна Финляндия и как долго придется ждать появления на ее территории наводчиков огня НАТО на постоянной основе?

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