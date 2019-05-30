Войти
30.05.2019
ТАСС

Минобороны: в Комсомольске-на-Амуре готовы производить истребитель пятого поколения

531
0
0
Су-57
Су-57.
Источник изображения: Михаил Сырица / "Коммерсантъ"

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что первая серийная машина будет передана Воздушно-космическим силам в конце 2019 года

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 мая. /ТАСС/. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) полностью готов к началу серийного производства истребителя пятого поколения Су-57. Первая серийная машина будет передана Воздушно-космическим силам России в конце 2019 года, заявил журналистам в среду в ходе посещения предприятия замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Первый самолет мы получим к концу этого года. Речь идет уже о серийной машине. Сегодня мы посмотрели готовность самолета и вообще готовность предприятия к серийному производству Су-57. Мы полностью удовлетворены увиденным и надеемся, что все планы будут выполнены", - сказал он.

В ходе поездки на КнААЗ Криворучко провел совещание, одним из ключевых вопросов которого стала подготовка к контрактации серии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
31.05.2019
Сборка первого серийного истребителя Су-57
15.11.2018
Стал известен облик серийного истребителя Су-57
22.10.2018
Business Insider (США): Россия говорит, что получит истребители Су-57 в 2019 году, но программа остается, вероятно, провальной
27.09.2018
Су-57 вооружат сверхдальней гиперзвуковой ракетой Р-37М
04.07.2018
На заводах ОАК проверили ход выполнения гособоронзаказа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.05 19:34
  • 2
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 30.05 19:28
  • 5
ВВС Индии намерены приобрести самолеты ДРЛОиУ на базе A-330
  • 30.05 19:27
  • 1
Россия за пять лет передала Таджикистану оружия на 122 млн. долларов
  • 30.05 19:00
  • 106
Объяснен провал в создании российского RQ-4 Global Hawk
  • 30.05 18:35
  • 10
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 30.05 17:34
  • 26
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 30.05 17:30
  • 1
В США объяснили лунный провал СССР
  • 30.05 17:27
  • 8
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 30.05 17:13
  • 2
Кабмин одобрил продление соглашения о научном сотрудничестве с Евросоюзом
  • 30.05 16:46
  • 55
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 30.05 16:25
  • 4
Заявлено об уничтожении израильской авиацией ЗСУ "Шилка" сирийской армии
  • 30.05 16:19
  • 65
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 30.05 16:01
  • 7
Как массовая закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО
  • 30.05 15:16
  • 71
Полет до третьего "козла"
  • 30.05 15:12
  • 67
Yatagan: ракетой из подствольника