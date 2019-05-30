Минобороны: в Комсомольске-на-Амуре готовы производить истребитель пятого поколения

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что первая серийная машина будет передана Воздушно-космическим силам в конце 2019 года

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 мая. /ТАСС/. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) полностью готов к началу серийного производства истребителя пятого поколения Су-57. Первая серийная машина будет передана Воздушно-космическим силам России в конце 2019 года, заявил журналистам в среду в ходе посещения предприятия замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Первый самолет мы получим к концу этого года. Речь идет уже о серийной машине. Сегодня мы посмотрели готовность самолета и вообще готовность предприятия к серийному производству Су-57. Мы полностью удовлетворены увиденным и надеемся, что все планы будут выполнены", - сказал он.

В ходе поездки на КнААЗ Криворучко провел совещание, одним из ключевых вопросов которого стала подготовка к контрактации серии.