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30.05.2019
Военное обозрение

Заявлено об уничтожении израильской авиацией ЗСУ "Шилка" сирийской армии

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В израильских СМИ публикуются данные о результатах очередного удара ВВС ЦАХАЛ по территории Сирии. Напомним, что ранее в СМИ Израиля было заявлено, что авиация ЦАХАЛ нанесла удар по территории Кунейтры (южная часть Сирии) "в ответ на попытки сирийцев атаковать израильский самолёт, находившийся в воздушном пространстве Израиля".

Источник изображения: topwar.ru

В газете "The Jerusalem Post" сообщается о том, что ракета, выпущенная с израильского самолёта, уничтожила зенитную установку сил ПВО Сирии. Если верить источникам этого издания, то речь идёт о самоходной установке "Шилка". ЗСУ-23-4 "Шилка" ранее поставлялись в Сирию Советским Союзом. Начинались такие поставки ещё в 70-е годы.

Автор материала в израильской прессе пишет о том, что для истребителей ЦАХАЛ "Шилка" советского производства особой угрозы не представляет, но является опасностью для вертолётов и относительно низко летящих средств беспилотной авиации Израиля.

Ранее в сирийских СМИ сообщалось, что в результате израильского авиаудара погибли двое сирийских военнослужащих. Так называемая "Сирийская обсерватория по правам человека", офис которой располагается в Британии, публикует данные о том, что среди потерь САА – офицер сил ПВО Ахмад аль-Барад.

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Страны
Израиль
Сирия
Продукция
Шилка
Проекты
ОБСЕ
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4 комментария
№1
30.05.2019 10:31
Зашибись, какая великая победа.
+2
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№2
30.05.2019 11:26
Досягаемость ЗСУ-23-4 по дальности 2500 м, высоте 1500 м. "Попытка атаковать" в чём заключалась, в попытке замера дальности до израильского истребителя с помощью радиолокатора РПК-2, или просто в том что "Шилка" была замечена евреями в нескольких километрах от фактической сирийско-израильской границы?
+3
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№3
30.05.2019 15:46
Модернизировали бы что ль "Шилки" так, чтобы они сами себя защитить могли: сбить боеприпасы, летящие в них, задавить их ГСН.
+1
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№4
30.05.2019 16:25
Цитата, АлександрА сообщ. №2
Досягаемость ЗСУ-23-4 по дальности 2500 м, высоте 1500 м. "Попытка атаковать" в чём заключалась, в попытке замера дальности до израильского истребителя с помощью радиолокатора РПК-2, или просто в том что "Шилка" была замечена евреями в нескольких километрах от фактической сирийско-израильской границы?
Может летел на низкой высоте боясь обнаружения с-400?
Цитата, Враг сообщ. №3
Модернизировали бы что ль "Шилки" так, чтобы они сами себя защитить могли: сбить боеприпасы, летящие в них, задавить их ГСН.
Да наоборот убрать старинное барахло. Увеличить БК. Поставить тепловизор и объединить в единую сеть с каким нибудь радаром ПВО. Получится дешевое средство для борьбы с КР или для засад на низколетящие цели.
Было б на аэродроме который бомбили американцы дивизион Шилок (12 штук) ракет бы попало еще меньше чем вышло просто после РЭБ.
+1
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