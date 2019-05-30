Заявлено об уничтожении израильской авиацией ЗСУ "Шилка" сирийской армии

В израильских СМИ публикуются данные о результатах очередного удара ВВС ЦАХАЛ по территории Сирии. Напомним, что ранее в СМИ Израиля было заявлено, что авиация ЦАХАЛ нанесла удар по территории Кунейтры (южная часть Сирии) "в ответ на попытки сирийцев атаковать израильский самолёт, находившийся в воздушном пространстве Израиля".

Источник изображения: topwar.ru

В газете "The Jerusalem Post" сообщается о том, что ракета, выпущенная с израильского самолёта, уничтожила зенитную установку сил ПВО Сирии. Если верить источникам этого издания, то речь идёт о самоходной установке "Шилка". ЗСУ-23-4 "Шилка" ранее поставлялись в Сирию Советским Союзом. Начинались такие поставки ещё в 70-е годы.

Автор материала в израильской прессе пишет о том, что для истребителей ЦАХАЛ "Шилка" советского производства особой угрозы не представляет, но является опасностью для вертолётов и относительно низко летящих средств беспилотной авиации Израиля.

Ранее в сирийских СМИ сообщалось, что в результате израильского авиаудара погибли двое сирийских военнослужащих. Так называемая "Сирийская обсерватория по правам человека", офис которой располагается в Британии, публикует данные о том, что среди потерь САА – офицер сил ПВО Ахмад аль-Барад.