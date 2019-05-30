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30.05.2019
Военное обозрение

В США подготовили "ответ" Турции на контракт по С-400 с Россией

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Западные информационные агентства пишут о том, что США подготовили "ответ" Анкаре за решение по приобретению у России зенитных ракетных комплексов С-400. Напомним, что на днях министр обороны Турции Хулуси Акар в очередной раз заявил, что сделка с Россией по С-400 обратной связи не имеет и что в Турцию скоро прибудут российские специалисты для развёртывания этих систем ПВО-ПРО.

Источник изображения: topwar.ru

Информационное агентство Reuters сообщает, что Вашингтон решил "приостановить" обучение турецких пилотов эксплуатации истребителей американского производства F-35. Нужно отметить, что это уже далеко не первый случай, когда заявляется о готовности отказаться от обучения американцами турецких лётчиков, однако те до сих пор продолжают находиться на авиабазе в американском штате Аризона.

В Анкаре отмечают, что любой отказ США от взаимодействия с Турцией по F-35 станет минусом для самих США. Дело в том, что в Турции по лицензии производятся несколько блоков и узлов для американского истребителя. В случае отказа от взаимодействия Штатам придётся переносить это производство в другую страну, затрачивая дополнительные ресурсы.

При этом отмечено, что Турция рассматривает возможность приобретения у США зенитных ракетных системы "Patriot". Ранее США такие системы Турции продавать отказывались, но как только турки подписали контракт по С-400 с Москвой, Вашингтон заявил о предложении по "Пэтриотам".

В Турции отметили, что "одно другому не мешает" - готовы купить и С-400 у России, и "Patriot" у США. Однако в США продолжают настаивать на том, что появление С-400 в составе ПВО Турции "не впишется в систему противовоздушной-противоракетной обороны НАТО".

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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