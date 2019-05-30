Госкомиссия по вопросу продолжения работы "Спектра-Р" состоится 30 мая

В ней примут участие представители Роскосмоса и Академии наук

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госкомиссия, которая примет решение, продолжать ли попытки связаться с радиотелескопом "Спектр-Р", состоится 30 мая. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель Астрокосмического центра Физического института академии наук (АКЦ ФИАН), руководитель проекта "Радиоастрон" (его частью является "Спектр-Р") Николай Кардашев.

"Госкомиссия должна состояться 30 мая", - сказал ученый, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

По словам руководителя Астрокосмического центра, в ней примут участие представители Роскосмоса, Академии наук. Во время мероприятия Кардашев или его коллеги представят доклад о научных результатах проекта. Также ученые планируют рассказать, какую обработку данных, полученных со "Спектра-Р" и 50 наземных радиотелескопов, предстоит сделать.

Ранее руководитель проекта "Радиоастрон" рассказал, что космический аппарат может выключиться полностью осенью, так как в этот период нужно по-новому сориентировать его солнечные батареи на Солнце, что невозможно гарантировать без восстановления управления. Ученые планируют следить за ним как минимум до этого времени.

Космический радиотелескоп "Спектр-Р" был запущен в июле 2011 года. Через три года гарантийный срок службы аппарата истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года.

11 января стало известно, что аппарат перестал реагировать на команды с Земли. Позже удалось выяснить, что бортовые системы радиотелескопа работают штатно. Этот вывод был сделан, поскольку станция приема научных данных Грин-Бэнк (США) зарегистрировала сигнал бортового радиокомплекса. Позднее этот сигнал был зарегистрирован и на российских станциях.