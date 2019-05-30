Китай выступает против шовинизма крупных государств в отношении малых - Си Цзиньпин

У КНР нет интересов в островных государствах

Пекин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Китай считает все страны мира равноправными членами мирового сообщества, и выступает против проявлений шовинизма крупных держав в отношении малых стран, завил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай последовательно заявляет, что не делит страны мира на большие и малые, слабые и богатые, все они являются равноправными членами мирового сообщества. Мы выступаем против шовинизма крупных держав", - приводит МИД КНР слова китайского руководителя на встрече с Пекине с премьер-министром Вануату Шарлотом Салваем.

Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона выступает за активное развитие торгово-экономического и другого сотрудничества с островными государствами Тихого океана на равноправной и взаимовыгодной основе, готов инвестировать в их проекты.

"Китай не преследует личных интересов в отношениях с островными странами, не стремится к созданию там своих так называемых "сфер влияния", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Сообщение о встрече опубликовано на сайте китайского внешнеполитического ведомства.